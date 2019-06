Niedrigqualifizierten in der Schweiz droht der Job-Absturz

Dass der internationale Vergleich mit dem Jahr 2014 endet, liegt daran, dass seither Daten aus anderen OECD-Ländern fehlen. In jenem Jahr waren in der Schweiz rund 2,7-mal so viele Geringqualifizierte wie Hochqualifizierte als arbeitslos gemeldet. Damit lag die Schweiz noch im OECD-Mittelfeld. In Deutschland war damals die relative Arbeitslosigkeit der Tieferqualifizierten fast fünfmal so hoch. Dass diese Quote in der Schweiz jüngst sogar etwas zurückgegangen ist, bedeutet laut Rolf Weder, Wirtschaftsprofessor in Basel und Mitautor der Studie angesichts immer wieder aufgetretener Schwankungen nicht allzu viel: «Es ist unwahrscheinlich, dass sich am Trend der letzten Jahrzehnte in jüngster Zeit etwas stark geändert hat.»

Unverdächtiger Aussenhandel

Doch was sind die Gründe dieser Entwicklung. Die Autoren der Studie haben untersucht, welchen Einfluss die wirtschaftliche Öffnung gemessen am Aussenhandel der Schweiz hatte – konkret den Zusammenhang mit den Importen und Exporten der Schweiz in den Jahren 1991 bis 2008. Sie konnten keinen finden. Vorsichtigerweise schrieben die Autoren in ihrer Studie allerdings, dass detailliertere Daten etwa bis auf Firmenebene zu einem anderen Schluss führen könnten. Doch insgesamt bleibe es ein Rätsel, was zum stärkeren Anstieg des Arbeitslosigkeitsrisikos für Niedrigqualifizierte in der Schweiz geführt hat.

Daniel Lampart, Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, kritisiert an der Studie den Fokus auf die generellen Handelsdaten, um den Einfluss der wirtschaftlichen Öffnung zu untersuchen: Es sei entscheidend zu sehen, was in den Firmen geschehen ist. Denn dort habe seit Anfang der 1990er-Jahre sehr vieles geändert. «Viele Firmen begannen, alles dem Gewinn unterzuordnen. Leidtragende waren die Beschäftigten – insbesondere die weniger qualifizierten. Die Arbeitslosigkeit stieg. Für Menschen mit psychischen Problemen hatte es kaum mehr Platz. Sie wurden in die IV abgedrängt», sagt der Gewerkschaftsökonom. Ausserdem sei in keinem Land die Arbeitslosigkeit in den Jahren zwischen 1991 und 2014 so stark angestiegen, wie in der Schweiz. «Wir sind diesbezüglich von der beneideten Ausnahme zum Normalfall geworden», sagt Lampart.

Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), weist darauf hin, dass im Jahr 2004 die Personenfreizügigkeit in Kraft getreten sei und das frühere Kontingentsystem abgelöst habe: «Die Zuwanderung hat das Qualitätsniveau der Beschäftigten in der Schweiz massiv erhöht, gleichzeitig existiert andererseits weiterhin eine Nachfrage nach Geringqualifizierten», sagt Zürcher.

Flexibilitätsreserve Ausländer

Der Amtschef verweist überdies auf die in der Schweiz besondere Rolle ausländischer Arbeitskräfte in Jobs, die weniger Qualifikationen erfordern. «Die Flexibilitätsreserve der Schweiz sind noch immer die Ausländer – vor allem die weniger qualifizierten». Denn sie seien es, «die bei einer schlechteren Konjunktur oder bei saisonalen Schwankungen die Stelle verlieren und bei einer besseren Lage wieder eingestellt werden». Als Beispiel dafür nennt er den Tourismus, wo kaum mehr Schweizer beschäftigt sind. Die schwankende Beschäftigung dieser Beschäftigten schlägt sich in höheren Anteilen bei der erfassten Arbeitslosigkeit nieder.