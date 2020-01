SNB überrascht mit Sonderausschüttung

Die rekordhohe Ausschüttungsreserve ermögliche es der Notenbank, Bund und Kantonen für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 in begrenztem Ausmass zusätzlich Geld zukommen zu lassen. Die SNB strebe zu diesem Zweck eine Zusatzvereinbarung mit dem Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) an.

Treiber für den hohen Gewinn war vor allem eine gute Entwicklung des Devisenportfolios sowie der Goldbestände der Notenbank. Im Vorjahreszeitraum war noch ein Verlust von 15 Milliarden Franken angefallen. Das Ergebnis der Notenbank ist abhängig von Wertschwankungen ihrer Hunderte Milliarden Franken schweren Devisenreserven. Dazu zählen Aktien und Anleihen aus dem Ausland. Diese hatte die Notenbank im Zuge früherer Interventionen am Devisenmarkt gekauft, um den Franken zu schwächen und damit die Schweizer Exportwirtschaft zu stützen.

Für das Schlussquartal wird sie wohl aber einen kleinen Verlust vermelden müssen. Die Ökonomen der Grossbank UBS schätzen für die Periode von Oktober bis Dezember 2019 ein Minus von rund einer Milliarde, wie es in einer am Montag veröffentlichten Studie heisst. Vor allem die Wechselkursentwicklung und die steigenden Zinsen dürften für den kleinen Verlust gesorgt haben. Den definitiven Jahresabschluss will die Notenbank am 2. März veröffentlichen.