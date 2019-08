Kursrutsch an Schweizer Börse

Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Donnerstag an die herben Vortagesverluste an. Der Leitindex SMI notiert kurz nach Mittag (12.40 Uhr) rund 1,2 Prozent im Minus, nachdem es am Vortag um 1,6 Prozent abwärts gegangen war.

Nach einem leicht positiven Handelsstart sorgte der neuste Schlagabtausch im US-chinesischen Handelsstreit für neuerliche Abgaben. China hat Vergeltung für die zuletzt angedrohten US-Strafzölle angedroht. Das löst bei den Investoren Rezessionsängste aus.