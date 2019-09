Hildebrand sieht Parallelen zur Zeit vor der Weltwirtschaftskrise

Kurz vor dem Treffen der weltweit führenden Notenbanker im August in Jackson Hole in den USA hat der Vorgänger von Thomas Jordan als Präsident der Schweizerischen Nationalbank, Philipp Hildebrand, mit einem provokativen Vorschlag von sich reden gemacht: Gemeinsam mit anderen führenden Ex-Notenbankern forderte er in einer Blackrock-Kurzstudie die Einführung einer Art von Helikoptergeld. In einem Kommentar in der heutigen Ausgabe des britischen Finanzweltblatts «Financial Times» hat Hildebrand noch einmal nachgelegt. Er ist aktuell Vizepräsident von Blackrock, dem weltweit grössten Vermögensverwalter mit einer Anlagesumme von fast 7 Billionen Dollar.