EZB verzichtet auf Zinsschritt, will aber Konjunktur stützen

Wie eine Sprecherin am Donnerstag in Frankfurt am Main sagte, beauftragte der EZB-Rat die zuständigen Gremien mit der Prüfung verschiedener Optionen. Zu diesen Möglichkeiten gehöre auch ein neues Anleihenkaufprogramm.

Den Leitzins beliess die EZB bei 0,0 Prozent. Bereits seit März 2016 liegt er auf diesem Rekordtief. Lagern Banken ihr Geld kurzfristig bei der EZB ein, statt es an Unternehmen zu verleihen, zahlen sie weiterhin einen Strafzins von 0,4 Prozent. Bei kurzfristigen Kapitalspritzen und sogenannten Übernachtkrediten werden wie bisher 0,25 Prozent Zinsen fällig. Damit müssen Banken weiterhin Strafzinsen zahlen, wenn sie bei der EZB überschüssige Gelder parken.