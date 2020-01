Die fetten Jahre für die SNB sind wohl vorbei

Für die nächsten Jahre dürften solch hohe Gewinne allerdings vorbei sein, glaubt man bei der UBS. Die Aktienmärkte stünden auf ihrem Allzeithöchst und die Zinsen in der Nähe ihres Allzeittiefst. Das Renditepotenzial des SNB-Portfolios dürfte daher in den nächsten Jahren deshalb wesentlich tiefer liegen als in der Vergangenheit.

Die UBS-Ökonomen schätzen dieses für die nächsten sieben Jahre auf gut 1 Prozent, das heisst bei Anlagen von 850 Milliarden Franken (inklusive der Goldbestände) auf 8,5 Milliarden pro Jahr. Zusammen mit den Einnahmen aus den Negativzinsen (ca. 1 Milliarden) dürfte das Potenzial knapp unter 10 Milliarden Franken liegen. Insgesamt dürfte das SNB-Portfolio, das zu einem Grossteil aus Anleihen besteht, rund 2 Prozent Rendite in Lokalwährung abwerfen. Eine weitere tendenzielle Aufwertung des Frankens dürfte hingegen die Gesamtrendite um ca. 1 Prozent schmälern.

Die Diskussion um die Gewinnverwendung dürften allerdings auch bei einem reduzierten Gewinnpotential an Dynamik gewinnen, heisst es in der Studie weiter; zum Beispiel, ob die SNB ihre Auszahlung an Bund und Kantone nicht substantiell erhöhen könnte oder ob ihre Gewinne nicht auch für die Finanzierung der Vorsorgewerke beigezogen werden könnten.