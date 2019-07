Der Sturz unter 1.10 verschärft Jordans Franken-Dilemma

1. Warum ist ein zu teurer Franken überhaupt ein Problem? Schweizer Konsumenten und Touristen im Ausland können sich nur wundern, weshalb eine Aufwertung des Frankens beziehungsweise ein tieferer Eurokurs ein Problem sein soll. Schliesslich bedeutet das, dass die Kaufkraft ihres Geldes steigt. Was sie im Ausland an Diensten und Gütern kaufen, wird für sie billiger. Umgekehrt werden aber Schweizer Güter und Dienstleistungen (etwa im Schweizer Tourismus) für Ausländer teurer. Weil die Schweizer Wirtschaft sehr stark mit der Weltwirtschaft verbunden ist und die Einkommen aus den Exporten für sie eine grosse Bedeutung haben, senkt ein zu teurer Franken die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Unternehmen auf den Weltmärkten, was diese und ihre Beschäftigten gefährden kann.

Es ist allerdings alles andere als klar, ab welchem Kurs der Franken zu teuer ist. Zum Ersten haben die Schweizer Unternehmen in der Vergangenheit eine deutlich stärkere Widerstandskraft bewiesen, als das viele vermutet hatten. Zum Zweiten ist ein grosser Teil der Schweizer Exporte weniger von den Preisen abhängig als jene anderer Länder. Das gilt vor allem für die Pharmaprodukte, die den Grossteil der Schweizer Exporte ausmachen. Zum Dritten hilft der Umstand, dass die Schweiz eine tiefere Teuerung ausweist als andere Länder. Ein nominal teurer werdender Franken wird dann teilweise durch einen geringeren Preisanstieg in der Schweiz kompensiert. Viertens sind es Schweizer Unternehmen gewohnt, dass ihre Währung gegenüber anderen langfristig an Wert zulegt. Das hat sie schon immer zu Effizienzsteigerungen gezwungen.

Das einzig grosse Risiko ist aber ein massiver und schneller Kurssturz des Frankens, also eine explosionsartige Aufwertung, wie wir sie während der Eurokrise 2011 und nach der Aufgabe der Euro-Franken-Untergrenze Anfang 2015 gesehen haben.

2. Ist es Aufgabe der SNB, den Franken zu schwächen? Nein, das ist nicht ihre Aufgabe. Diese besteht in erster Linie darin, für Preisstabilität zu sorgen und in zweiter Linie für einen konjunkturellen Ausgleich. Beides wird aber durch einen zu starken Franken in Mitleidenschaft gezogen. Das Preisniveau ging in der Schweiz während der massiven Überbewertung des Frankens sogar zurück (Ökonomen sprechen von einer Deflation), weil die importierten Güter immer billiger wurden. Diese hat sich allerdings nicht wie befürchtet auf die Schweizer Wirtschaft ausgewirkt. Die Nachfrage ist nicht eingebrochen, und die mittleren Reallöhne sind angesichts der tieferen Teuerung sogar stärker gestiegen als in anderen Ländern. Die Wirtschaft der Schweiz kam durch den teuren Franken zwar unter Druck, aber in eine Krise oder Rezession ist sie in der Zeit der Frankenüberbewertung trotz anderer Befürchtungen nie geraten. Die Entwicklung des Euro-Franken-Kurses in den letzten Tagen dürfte den Schweizer Währungshütern gar nicht gefallen.

3. Was führt überhaupt zur Aufwertung des Frankens? Ein teurer Franken ist Ausdruck der relativen Stärke der Schweizer Wirtschaft und des Vertrauens in die Stabilität des Landes und seine Währung. Bei steigenden Unsicherheiten im Ausland bietet der Franken deshalb einen sicheren Hafen. Dabei geht es aber nicht bloss um spekulative Gelder von Investoren aus anderen Ländern, sondern bisher vor allem um Gelder von Schweizern und Schweizer Unternehmen. Angesichts von hohen Überschüssen im Aussenhandel (genau genommen den Leistungsbilanzüberschüssen) belassen die Schweizer ihr Geld in Form von verschiedenen Anlagen im Ausland (was sich in einem Überschuss der Kapitalbilanz zeigt). Trauen sie der Stabilität dieser Anlagen nicht mehr, bringen sie es in die Schweiz zurück, was dann vor allem die Aufwertung des Frankens ausgelöst hat.

4. Wie unabhängig ist die Schweizerische Nationalbank? Rechtlich ist die SNB in ihren geldpolitischen Entscheiden unabhängig. Das heisst, weder können ihr Politiker vorschreiben, wie sie zum Beispiel mit ihrem Leitzins vorgehen soll, noch haben ihr die Notenbanken anderer Länder etwas zu sagen, denn die Schweiz hat mit dem Franken eine eigene und unabhängige Währung. Faktisch ist diese Unabhängig dennoch eingeschränkt, am stärksten in Bezug auf das Verhalten anderer Notenbanken, vor allem der Europäischen Zentralbank (EZB). Angesichts der Attraktivität des Schweizer Frankens ist man bei der SNB davon überzeugt, dass die Leitzinsen in der Schweiz tiefer sein müssen als jene der EZB. Wären sie in der Schweiz gleich hoch oder höher, würde sie sonst eine Aufwertung des Frankens befürchten. Weil die EZB auf den Anlagen der Banken einen Negativzins von Minus 0,4 Prozent erhebt, macht die SNB das in der Schweiz mit einem Satz von Minus 0,75 Prozent. Es ist vor allem die Erwartung, dass die EZB ihre Zinsen am Donnerstag oder im Herbst weiter in den negativen Bereich senkt, was den Eurokurs zum Franken unter 1.10 fallen liess. Auch weitergehende Massnahmen der EZB sind zu befürchten, wie zum Beispiel erneute Käufe von Wertschriften. Auch das drückt das Zinsniveau und verhindert, dass die SNB ihre eigene Geldpolitik ändern kann. Die anhaltende Unsicherheit um die Eurozone ist der Hauptgrund, warum die SNB an ihren aussergewöhnlichen Massnahmen wohl noch lange festhalten wird und sie vielleicht sogar noch verschärft. Dazu gleich mehr.