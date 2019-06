Der SMI klettert erstmals über 10'000 Punkte

Der Rekord ist geknackt. Der Swiss-Market-Index (SMI) ist um exakt 16.30 Uhr erstmals über 10'000 Punkte geklettert. Dabei sah es vor wenigen Wochen noch nicht so aus, als ob neue Rekordniveaus an den Börsen bald in Reichweite wären. US-Präsident Donald Trump beendete per Tweet die Handelsgespräche mit China und schickte so die Märkte auf Talfahrt. Zudem droht sich die globale Konjunktur abzuschwächen.