Wirtschaftsforscher senken Konjunkturprognose

Der Grund ist klar: die Implikationen wegen des Ausbruchs des Coronavirus. In der Schweiz sei vor allem ein Dämpfer bei den Dienstleistungsexporten zu erwarten, da der Einbruch der Tourismusnachfrage sowie die Absagen von zahlreichen Grossevents Spuren hinterlassen würden, schreibt BAK Economics.

Für das Jahr 2021 geht das Institut davon aus, dass gewisse Aufholeffekte und somit ein Wachstum von 1,4 Prozent wahrscheinlich würden. Bisher ging das Institut von einem Wachstum von 1,3 Prozent aus. Voraussetzung sei, dass das Virus in den nächsten Monaten erfolgreich eingedämmt werde, schreibt BAK Economics. «Falls es dagegen ungebremst zu einer globalen Pandemie kommt, ist mit massiven Produktionsausfällen auch in Europa und den USA zu rechnen», heisst es weiter.

Seco warnt ebenfalls

Erst am 17. März veröffentlicht das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) seinen Ausblick für die kommenden Jahre. Im Dezember ging das Seco von einem Wachstum von 1,7 Prozent im Jahr 2020 und 1,2 Prozent im 2021 aus. Es ist zu erwarten, dass auch das Seco seinen Ausblick revidiert und nach unten anpasst.

Ein Ökonom des Seco sagte gegenüber der Nachrichtenagentur AWP, dass sich die indirekten Effekte aus Massnahmen von Behörden «sehr gravierend» auswirken. Dies, falls etwa ganze Wirtschaftszentren stillgelegt werden müssten.

Auch ohne Corona ist gegen Ende des letzten Jahres die Schweizer Wirtschaft laut Seco nur sehr verhalten gewachsen. Das BIP stieg im letzten Vierteljahr um 0,3 Prozent. Im Quartal zuvor lag das Wachstum bei 0,4 Prozent. Für das Gesamtjahr 2019 meldet das Seco ein Wachstum von 0,9 Prozent. Im Gegensatz zum Vorjahr ein tiefer Wert: 2018 wuchs das BIP um 2,8 Prozent.

Gewinnwarnung bei Logitech

Konkrete Auswirkungen des Coronavirus zeigen sich bereits. So melden immer mehr Firmen in der Schweiz Kurzarbeit an. Unternehmen, welche auf intakte globale Lieferketten angewiesen sind, leiden zudem unter der Tatsache, dass in China die Wirtschaft nach dem Ausbruch der Krankheit nur stotternd in die Gänge kommt.