So will die SNB gegen die Corona-Krise handeln

In dieser ausserordentlichen Situation sei die expansive Geldpolitik der Nationalbank für die Gewährleistung angemessener monetärer Bedingungen in der Schweiz nötiger denn je. So will die SNB handeln:

Die Nationalbank betont, dass sie nun «verstärkt» am Devisenmarkt intervenieren wird, um zur Stabilisierung der Lage beizutragen.

Die Nationalbank arbeite zudem eng mit dem Bundesrat zusammen mit dem Ziel, die Wirtschaft bestmöglich zu unterstützen.

So soll der Spielraum der Banken zur Kreditvergabe gelockert werden. Die SNB erhöht ab 1. April den Freibetrag, ab dem die Banken Negativzinsen entrichten müssen. Der sogenannte Freibetragsfaktor steigt dabei von 25 auf 30.

Ferner prüft die SNB, ob der antizyklische Kapitalpuffer gelockert werden könne - trotz der Risiken am Hypothekar- und Immobilienmarkt. Denn die Banken hätten über die letzten Jahre substanzielle Kapital- und Liquiditätspuffer aufgebaut.

Und schliesslich wird die SNB bei Bedarf zusätzliche Massnahmen zur Sicherung der Liquidität treffen.

Wirtschaft wird schrumpfen

Das Coronavirus hat laut SNB auch in der Schweiz die kurzfristigen wirtschaftlichen Aussichten «stark eingetrübt», was zu einem starken Rückgang der Wirtschaftsaktivität in der ersten Jahreshälfte führen werde. Sobald die nationalen und internationalen Eindämmungsmassnahmen aufgehoben werden könnten, dürfte die Wirtschaftstätigkeit zwar allmählich zur Normalität zurückkehren.

Doch selbst unter dieser Annahme dürfte das BIP-Wachstum über das ganze Jahr gesehen «negativ ausfallen», so die SNB. Im Dezember noch hatte die Nationalbank für 2020 mit einem Wachstum zwischen 1,5 und 2 Prozent gerechnet.

Die Normalisierung der Lage ab der zweiten Jahreshälfte könnte daraufhin dann in einem stark positiven Wachstum im Jahr 2021 zum Ausdruck kommen, hofft die SNB weiter. Wie rasch sich die Weltwirtschaft erholen werde, hänge dabei entscheidend von der kombinierten Wirkung der gesundheits-, fiskal- und geldpolitischen Massnahmen ab.

Tiefere Inflationsprognose

Es gibt allerdings einen Vorbehalt: In der gegenwärtigen Situation sei die Einschätzung der wirtschaftlichen Aussichten äusserst schwierig, so die SNB. Die Prognosen unterlägen derzeit einer «unüblich grossen Unsicherheit».

Dies gelte auch für die Inflation. Die neue bedingte Inflationsprognose liegt tiefer als im Dezember. Der Hauptgrund dafür seien tiefere Erdölpreise, deutlich schwächere Wachstumsaussichten und der stärkere Franken. Für 2020 geht die SNB neu von einer Inflation von -0,3 Prozent aus (alt: 0,2%). Für 2021 werden nun 0,3 Prozent (alt: 0,5%) und für 2022 0,7 Prozent vorhergesagt.

SNB hat 2019 Devisen für 13,2 Milliarden Franken erworben

Die SNB hat auch im vergangenen Jahr an den Devisenmärkten interveniert, allerdings in beschränktem Ausmass. Insgesamt hat sie Fremdwährungen in der Höhe von 13,2 Milliarden Franken erworben, wie dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht 2019 zu entnehmen ist.