Onlinehandel floriert in Zeiten des Coronavirus

Auch die Nachfrage nach frei verkäuflichen Produkten wie Masken Desinfektions- und Nahrungsergänzungsmitteln steige seit Februar stark an. «Insgesamt stellen wir fest, dass die Patienten seit der Verbreitung des Virus den Online-Verkauf bevorzugen, um ihre Medikamente und Gesundheitsprodukte zu bestellen, ohne ihre Wohnung zu verlassen», fasste die Sprecherin zusammen.

Digitec Galaxus profitiert

Apotheken sind nicht die einzigen, die von der Coronavirus-Epidemie profitieren. Auch Plattformen wie Digitec Galaxus haben positive Auswirkungen gespürt. «Die Verkäufe haben unsere Erwartungen im Januar und vor allem im Februar übertroffen», sagte Alex Hämmerli, Sprecher der beiden mehrheitlich im Besitz der Migros befindlichen Plattformen.

«Es ist möglich, dass die Coronavirus-Epidemie etwas damit zu tun hat», sagte Hämmerli. Auch bei Digitec Galaxus seien Schutzmasken, Desinfektionsmittel und Fieberthermometer derzeit sehr gefragt.

Dass die Kunden in Zeiten von Epidemien lieber online statt in den Supermärkten einkaufen, stellt die Migros indes nicht fest. «Wir stellen keine Substitution zugunsten des E-Commerce fest. Der Verkauf eines bestimmten Sortiments von Konsumgütern des täglichen Bedarfs steigt in beiden Kanälen», sagte ein Sprecher der Genossenschaft.

Coronavirus-Panik beschleunigt die Digitalisierung Arbeiten, Einkaufen, Zahlen – in vielen Lebensbereichen werden physische Kontakte gemieden.