Ölpreis fällt um über 30 Prozent – so stark wie seit 1991 nicht mehr

Der Ausbruch des Coronavirus drückt auf die Ölnachfrage, weil Flüge gestrichen und Reisen abgesagt wurden, um eine weitere Verbreitung des Erregers zu verhindern und ein Einbruch der Weltkonjunktur befürchtet wird.

Nach dem Scheitern der Gespräche zwischen der Opec und Russland über eine gemeinsame Förderbremse will Saudiarabien nun seine Produktion hochfahren. Der somit lancierte Preiskrieg zwischen Saudiarabien und Russland hat die Öl-Preise am Montag um teilweise über 30 Prozent in die Tiefe sacken lassen.

Sowohl die Sorte Brent als auch US-Leichtöl erleben die grössten Einbrüche seit Januar 1991 zu Beginn des ersten Golfkrieges.

Die grössten Ölpreisstürze der letzten 30 Jahre: Zu Beginn des 1. Golfkriegs im Januar 1991, nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 und im Zuge der Finanzkrise 2008.

Die Ölsorte Brent aus der Nordsee war am Montagmorgen mit 31,02 Dollar je Barrel so billig wie zuletzt vor vier Jahren. Im Verlaufe des Morgens erholte sich der Preis leicht auf 34,77 USD, was immer noch einem Minus von über 23 Prozent gegenüber dem Vorkurs.

Als weitere Belastungsfaktoren kommen noch die jüngsten Konjunkturdaten aus China und Japan hinzu. Sie verschärfen die Panik an den Märkten.

Gold steigt, Euro und Dollar fallen

Vor diesem Hintergrund ist der Preis für die Feinunze Gold auf über 1700 US-Dollar gestiegen. US-Staatsanleihen sind ebenfalls gefragt, so dass die Renditen für die zehnjährigen US-Anleihen im Gegenzug erstmals unter die Marke von 0,5 Prozent gefallen ist.

An den Devisenmärkten suchen Investoren ebenfalls nach sicheren Häfen. Neben dem japanischen Yen setzen sie auf den Schweizer Franken. Der Euro kostet aktuell 1,0567 Franken und der US-Dollar geht zu 0,9223 Franken um. Zum Vergleich: Am Freitagabend kostete der Euro noch 1,0603 Franken und der US-Dollar 0,9369 Franken..

Der US-Dollar notierte am 21. Februar noch bei 0.9838 Franken, ist seither aber um über 5 Prozent eingebrochen. Chart: Finanz und Wirtschaft