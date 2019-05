Geld auf Sparkonten verliert an Wert, Zins gibts auch keinen mehr

«Keine Negativzinsen für Kleinsparer»

Die UBS selbst erklärt in einer Stellungnahme ihre Zinssatzanpassung mit der generellen Zinsentwicklung: «Das sehr niedrige respektive negative Zinsumfeld führt dazu, dass Banken auf Kundeneinlagen Negativzinsen zahlen müssen. Wir gehen davon aus, dass diese Tiefzinsphase noch länger anhalten wird. Aus diesem Grund hat UBS entschieden, die Zinssätze anzupassen», schreibt die Bank.

Zur Möglichkeit künftiger Negativzinsen für Kleinsparer gibt sie Entwarnung: «UBS beabsichtigt jedoch nicht, Negativzinsen an Kleinsparer weiterzugeben.»

Das es dennoch dazu kommt, ist mit Blick auf das internationale Zinsumfeld und die Politik der SNB keineswegs ausgeschlossen. Die Nationalbank verrechnet den Banken bereits jetzt einen Negativzins von –0,75 Prozent auf deren Einlagen ab einer gewissen Höhe. Die Folge ist, dass die Banken sich für kurzfristige Ausleihungen ebenfalls einen Negativzins verlangen. Deshalb liegt auch der Dreimonats-Libor – er dient der SNB auch als Leitzins – bei –0,75 Prozent.

Die Alternative zum Aufbewahren von Geld ist: ausgeben.

In der Schweiz soll das Halten von Geld so unattraktiv wie möglich sein: So lautet das erklärte Ziel dieser Politik. Sie soll vor Anlagen in Schweizer Franken abschrecken und so eine erneute Aufwertung des Frankens verhindern.

Ein zweites Motiv von Ländern mit Negativzinsen besteht darin, die Ausgaben der Leute und die Investitionen zu befeuern. Es auszugeben ist die Alternative zum Aufbewahren von Geld. Durch eine so erhöhte Nachfrage sollen die Auslastung der Wirtschaft und die Inflation steigen, die den Zielwert der meisten Notenbanken verfehlen – so auch in der Schweiz, wo er bei rund 2 Prozent Inflation liegt.

Ein anhaltendes Übel

Die Negativzinsen waren überall, wo sie eingeführt wurden, nur als vorübergehende Massnahme gedacht. Doch überall scheinen sie sich zu halten. Und dies, obwohl ihre Wirksamkeit zunehmend umstritten ist. So weisen etwa Adriel Jost und Klaus Wellershoff von Wellershoff Partners darauf hin, dass Pensionskassen ihre Mittel trotz Negativzinsen in der Schweiz nicht vermehrt im Ausland investiert haben. Auch Daten zum übrigen Investitionsverhalten der Bevölkerung zeigen keine anhaltenden Änderungen bei Anlagen im Ausland.