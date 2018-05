Der Einkaufstourismus geht erstmals zurück

Mittwochnachmittag im Rheincenter in Weil am Rhein, Deutschland. Der mehrstöckige Einkaufstempel liegt ein paar Schritte von der Schweizer Grenze entfernt. Im Parkhaus findet man vor allem Fahrzeuge mit dem CH-Schild. Basler, Zürcher – aber auch Berner, Solothurner und Luzerner. Letztere nehmen einen Weg von mindestens 70 Kilometern auf sich. Dies trotz des auf 1.20 Franken gestiegenen Euro und höheren Benzinpreisen als noch vor einem Jahr.

Im Gespräch mit Schweizer Kunden stellt man fest, dass diese sich zwar in einem Interessenkonflikt befinden, weil sie der heimischen Wirtschaft schaden. Nach Deutschland zum Shoppen fahren sie trotzdem. «Für mich lohnt es sich nach wie vor, im Rheincenter einzukaufen», sagt eine Mutter aus Bern, die mit ihren vier Kindern angereist ist. Sie mache hier alle zwei Wochen einen Grosseinkauf. Gerade bei den Windeln und bei Babynahrung könne sie viel sparen.

Gleich neben dem Rheincenter befindet sich der deutsche Zoll. Fünf Personen verschiedenen Alters stehen an. Ein Zöllner stempelt gelangweilt die Ausfuhrscheine ab. Dank des Stempels können Personen mit Wohnsitz in der Schweiz die deutsche Mehrwertsteuer von 19 Prozent zurückverlangen.

Trendwende nach zehn Jahren

Der schwache Euro lockt Schweizer Kunden seit vielen Jahren in Scharen zum Einkaufen über die Grenze nach Deutschland. Laut den hiesigen Detailhändlern ist Auslandshopping eines der gravierendsten Probleme der Branche. In zahlreichen Segmenten gingen die Umsätze seit 2009 zurück. Am meisten betroffen vom Einkaufstourismus sind die Bereiche Nahrungsmittel, Hygiene und Kosmetikprodukte, Haushaltswaren, Bekleidung und Schuhe. Der Einkaufstourismus befand sich bereits im Jahr 2014 auf einem hohen Niveau. Die Aufhebung des Mindestkurses von 1.20 Franken durch die Nationalbank am 15. Januar 2015 führte dann nochmals zu einem Anstieg.

Nun folgt jedoch eine Trendwende: 2017 wurde erstmals seit über zehn Jahren ein leichter Rückgang bei den abgestempelten Ausfuhr- und Abnehmerbescheinigungen verzeichnet. «Schon gegen Ende des letzten Jahres haben wir in ganz Deutschland 1,6 Prozent weniger Ausfuhrscheine gestempelt», sagt Yvonne Schamber vom deutschen Zoll.

«Einkaufskorb wurde etwas kleiner»

Insgesamt sind an den Zollämtern des Hauptzollamtes Singen – der Bezirk erstreckt sich von Waldshut bis Konstanz – im vergangenen Jahr rund 10,79 Millionen Ausfuhrscheine abgestempelt worden. Das sind knapp 4 Prozent weniger gegenüber dem Vorjahr. Das Hauptzollamt Lörrach vermeldete für 2017 einen Rückgang von 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Tendenz verstärkte sich heuer. Seit Anfang 2018 spüre man einen Rückgang um 5 Prozent.

Die Eidgenössische Zollverwaltung führt keine Statistik zum Einkaufstourismus. Sprecher David Marquis sagt aber: «Unsere Mitarbeitenden sagen gefühlsmässig, dass der durchschnittliche Einkaufskorb etwas kleiner geworden ist.» Pro Tag und Person dürfen Waren im Wert von 300 Franken abgabefrei in die Schweiz eingeführt werden. Übersteigt der Gesamtwert der Produkte den Betrag, müssen sie verzollt werden.

Touristen kaufen mehr ein

Bei der Migros Aare beobachtet man folgende Entwicklung: «Konsumenten aus Deutschland finden wieder öfter den Weg in unsere Filialen und kaufen ein», sagt Sprecherin Andrea Bauer. Man stütze sich auf Aussagen des Personals. Beliebt seien Produkte wie Teigwaren, Käse, Schokolade oder Kaffee. Auch das Warenhaus Globus bestätigt, dass Touristen wieder mehr in der Schweiz einkaufen, seit der Euro sich erholt hat. In den grenznahen Filialen in Basel und an der Rue du Rhône in Genf liegt der Umsatzzuwachs von Einkäufen durch Touristen seit Anfang Jahr bei 10 Prozent, wie die Ausfuhrscheine belegen.

«Die negativen Folgen sind für den Einzelnen nicht immer direkt spürbar. Viel entscheidender ist das eigene Budget.»Marco Vincenzi, Ökonom

Coop kommuniziert keine konkreten Zahlen. «Wir haben eine positive Umsatzentwicklung in den Verkaufsstellen und gehen davon aus, dass Kunden, die im Ausland eingekauft haben, wieder vermehrt bei Coop einkaufen», sagt Sprecher Urs Meier. Aldi Suisse führt 70 Filialen an der Grenze und ist mit dem Umsatz zufrieden. Der derzeit vergleichsweise schwache Schweizer Franken unterstütze diese positive Entwicklung, heisst es.

Laut Expertenschätzungen kauften Schweizer 2017 für rund 10 bis 11 Milliarden Franken ennet der Grenze ein. Die damit verbundene Wertschöpfung entgeht nicht nur dem Detailhandel in der Schweiz, sondern auch den Schweizer Zulieferanten, was letztlich auch Auswirkungen auf die Arbeitsplatzsituation hat. Einem Grossteil der Schweizer Bevölkerung ist es bewusst, dass der Einkaufstourismus dem lokalen Detailhandel schadet. «Die negativen Folgen sind jedoch für den Einzelnen nicht immer direkt spürbar. Viel entscheidender ist dabei das eigene Budget», sagt Ökonom Marco Vincenzi von BAK Economics.

Eine weitere Abwertung des Frankens ist hingegen kein Allheilmittel für den Schweizer Detailhandel. Denn dieser hat längst mit ungleich grösseren Problemen zu kämpfen: dem Internetshopping. Der Preiskampf im Netz tobt. Patrick Marti von IG Detailhandel sagt: «Längerfristig ist der Onlinehandel vor allem für den stationären Handel eine grosse Herausforderung, der wir begegnen müssen. Davon ist aber nicht nur der Schweizer Detailhandel betroffen, sondern stationäre Geschäfte weltweit.»

Auch im Onlineshopping sind ausländische Anbieter stark präsent. Der hiesige Onlinemarkt ist 2017 um 800 Millionen auf 8,6 Milliarden Franken gewachsen. Die grossen internationalen Händler wie Zalando oder Amazon kommen in der Schweiz auf einen Umsatz von 1,1 Milliarden Franken. Über den erstarkten Euro freut sich Patrick Marti trotzdem. Allerdings fragt er sich, ob die Schweizer ihr Einkaufsverhalten anpassen. «Der Einkaufstourismus hat sich zu einer beliebten Konsumgewohnheit der Schweizer entwickelt, die sie nicht so rasch wieder ablegen», sagt Marti. Auch unabhängig vom Wechselkurs sind Produkte im Ausland oft billiger. Im Vergleich besteht ein Unterschied von 30 bis 50 Prozent je nach Warengruppen, wie Eurostat berechnet hat.

Im Rheincenter in Weil am Rhein ist es nun 19.30 Uhr. Ein 52-jähriger Luzerner kauft Velozubehör und Kleider ein. Auf die Frage, warum er in Deutschland einkaufe, sagt er, es sei halt günstiger. Er überlege sich aber, den langen Anfahrtsweg nicht mehr auf sich zu nehmen und die Ware online zu bestellen.

(Tages-Anzeiger)