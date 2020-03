«Corona-Crash»: Schweizer Börse schliesst tiefrot, auch US-Aktien sacken ab

Im Laufe des Wochenendes haben die Nachrichten zum Coronavirus gezeigt, dass es sich immer weiter ausweitet und damit ein Abschätzen der wirtschaftlichen Folgen immer schwieriger wird. Im besonders stark betroffenen Italien sind ganze Regionen und Städte im Norden abgeriegelt worden.

Auch in Brüssel ist die Nervosität spürbar. Die Europäische Union will die Folgen des Coronavirus auf die Wirtschaft in der EU umfangreich abfedern. «Wir prüfen alles, was wir tun können, um den Auswirkungen auf die Wirtschaft entgegenzuwirken», sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag.

Crash am Ölmarkt

Der am Wochenende begonnene Erdöl-Preiskrieg zwischen Saudiarabien und Russland liess die Preise für die wichtigsten Sorten um etwa 30 Prozent einbrechen (zum Artikel).

Am Devisenmarkt setzten Anleger auf sichere Häfen: Der Schweizer Franken und der japanische Yen legten zu. So fiel der Euro etwa zum Franken am Montagmorgen auf 1,0551 Franken – ein Stand, der zuletzt im Sommer 2015 erreicht wurde. Der US-Dollar notierte mit 0,9252 Franken um mehr als einen Rappen unter seinem Stand von Freitagabend. Kurzzeitig war er im frühen Handel gar bis auf 0,9183 Franken gefallen. Gefragt war in diesem Umfeld auch der Euro. Gegenüber dem US-Dollar stieg er am Montag im frühen Handel zeitweise auf den höchsten Stand seit über einem Jahr. So ging er zeitweise für 1,1495 US-Dollar über den Tisch, bewegte sich zur Berichtszeit aber bei 1,1405 Dollar wieder klar tiefer.

Währungen von Ländern, die stark von Rohöl abhängig sind, gerieten dagegen unter Druck. So fielen die norwegische Krone, der kanadische Dollar, aber auch der US-Dollar.

«Coronavirus stürzt Weltwirtschaft in Rezession»

Die Investment-Beratungsfirma Sentix meldete am Montag einen bislang beispiellosen Einbruch ihres Barometers innerhalb eines Monats in allen Weltregionen. Der globale Konjunktur-Gesamtindex fiel im März von plus 8,1 Zählern auf minus 12 Punkte zurück.