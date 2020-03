Börsen im «Panik-Modus» – Aktienmärkte geben deutlich nach

Der am Wochenende begonnene Erdöl-Preiskrieg zwischen Saudiarabien und Russland liess die Preise für die wichtigsten Sorten um etwa 30 Prozent einbrechen. Am Devisenmarkt flüchteten sich Anleger in vergleichsweise stabile Währungen. Neben dem Euro profitierten der Schweizer Franken und der japanische Yen. Währungen von Ländern, die stark vom Rohöl abhängig sind, gerieten dagegen unter Druck. So fielen die norwegische Krone, der kanadische Dollar aber auch der US-Dollar.

Flucht ins Gold

Investoren suchten Zuflucht in Gold, dessen Preis über die Marke von 1700 Dollar je Feinunze stieg. Auch US-Staatsanleihen waren gefragt. Die Rendite der zehnjährigen Papiere fiel auf ein Rekordtief von 0,5 Prozent; die Rendite der 30-jährigen Staatsanleihen rutschte unter die Marke von einem Prozent.

