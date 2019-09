Die Schweiz rasselt im Expat-Ranking auf Rang 38 von 64

Die Schweiz gehört zu den beliebtesten Ländern für internationale Fachkräfte. So oder ähnlich lautete das Fazit verschiedener Studien in den letzten Jahren. Nicht so in einer neuen Umfrage. Hier landet die Schweiz bloss im unteren Mittelfeld.

Konkret liegt die Eidgenossenschaft in der Expat Insider-Studie 2019 des Münchner Beratungsunternehmens Internations auf dem 38. von insgesamt 64. Plätzen, wie aus einem Communiqué vom Donnerstag hervorgeht. Bei der Lebensqualität gehöre sie zwar zu den zehn besten Ländern weltweit, wenn es um Lebenshaltungskosten und Eingewöhnung im Gastland geht, jedoch zu den zehn schlechtesten.