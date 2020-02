Japan steckt in einer Schneekrise

Japan braucht seinen Schnee. Sogar mehr denn je, denn die rechtskonservative Regierung will das Profil Japans als Tourismusstandort weiterschärfen. Der Winter ist ein Alleinstellungsmerkmal mit heissen Quellen oder dem Schneeaffenpark in Yamanouchi und eben den diversen Skigebieten mit Tiefschneegarantie. In den vergangenen 15 Jahren sind nicht nur immer mehr Wintersportler aus dem Ausland nach Japan gekommen – Japans Schneetourismus ist auch ein beliebtes Geschäftsfeld für ausländische Investoren geworden.

Japanische Makakenaffen entspannen sich im Jigokudani (Hell's Valley) Monkey Park in Yamanouchi, Japan, in der heissen Quelle. Foto: Koichi Kamoshida/Getty Images

Zumal Skifahren und Snowboarden hier noch etwas natürlicher wirkt als etwa auf den vielen künstlich beschneiten Pisten in den europäischen Alpen. Mehr als zwei Drittel der japanischen Skigebiete verzichten auf sogenannte Schneekanonen, die bei kaltem Wetter Wasser in Eiskristalle verwandeln. «Weil sie sie nicht gebraucht haben», sagt Andrew Lea. Die Frage ist allerdings: Wie lange geht das noch so?

Japans Liftbetreiber haben bisher noch nicht sehr intensiv über die Folgen des Klimawandels nachdenken müssen. Aber in diesem Jahr meldet Japans Wetteramt Schneeminusrekorde auf Honshu. Schon jetzt scheint klar zu sein: Toll wird die Skisaison nicht mehr. Andrew Lea will den Winter nicht vor dem Frühling abschreiben, trotzdem sagt er: «Die Leute werden darüber reden, was gewesen ist. Ist das ein einmaliger Ausfall? Oder etwas, das uns beunruhigen sollte?» Wobei Lea glaubt, dass teure Kunstschneemaschinen für viele Liftbetreiber nicht infrage kommen. «Es gibt über 500 Skihänge in Japan, teilweise nur ganz kleine mit ein, zwei Liften.» Ohne Naturschnee werden die verschwinden.

Zwei Meter Schnee weniger

Es gibt auch Skiort-Vermarkter in Japan, die in dieser Winterdürre einen zuversichtlichen Eindruck machen. Scott Mountford zum Beispiel. Der Australier ist der Sprecher des Hanazono-Resort in Niseko, das zusammen mit drei anderen Betreibern das Skigebiet Niseko United am Berg Annupuri am schmalen Südzipfel der Nordinsel Hokkaido vermarktet. Nach internationalen Ranglisten spielt Niseko in einer Liga mit Aspen in den USA oder St. Anton in Österreich. Erst in dieser Saison hat die Hongkonger Mutterfirma des Hanazono-Resorts hier ein grosses Hotel eröffnet.

Die Saison lief schleppend an, aber wegen des günstigen Mikroklimas und sibirischer Kaltluft stellt Mountford fest: «Uns geht es viel besser als vielen anderen Orten.» Mehr als fünf Meter hat es in diesem Winter in Niseko schon geschneit, das sind laut snowjapan.com zwei Meter weniger als 2019 zur selben Zeit, aber etwas mehr als in der durchwachsenen Saison 2016/17 – genug auf jeden Fall, um nicht über eine Krise oder die Anschaffung von Schneekanonen reden zu müssen. Im Gegenteil.