Italien wehrt sich gegen die Lebensmittelampel

Andere Länder, andere Sitten, andere Überzeugungen. In Grossbritannien, Frankreich, Belgien und demnächst wohl auch in Deutschland warnt der Staat vor dem Verzehr der vermeintlichen Dickmacher. In der Schweiz will Aldi den aus Frankreich stammenden Nutri-Score einführen, der verarbeitete Lebensmittel je nach Fett-, Zucker- und Süssgehalt bewertet. Die Nahrungsmittelriesen Nestlé und Danone haben diese Variante der Ampel bereits in Eigenregie hierzulande eingeführt. Migros und Coop wehren sich noch dagegen.

Das Imitat schneidet besser ab

Auf der fünfstufigen Nährwertskala Nutri-Score wird aber natives Olivenöl, das als Freund des Herzens gepriesen wird, mit einem orangefarbenen D gebrandmarkt. Besonders absurd: Rapsöl kommt mit einem gelben C besser weg. Dabei warnt die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) in einer Studie vor Erucasäure, einer einfach ungesättigten Fettsäure im Rapsöl, die auch in Croissants, Kindernahrung und Geflügelfutter vorkommen kann.

Auch der original Parmigiano Reggiano mit geschützter Herkunftsbezeichnung, dessen leicht verdauliche Proteine, Vitamine, Mineralien und essenzielle Aminosäuren dem Wachstum von Säuglingen so förderlich sein sollen, wird mit der zweitschlechtesten Note D geächtet. Ein im Ausland industriell hergestelltes Parmesan-Imitat steht genau wie fettreduzierte Kartoffelchips mit der hellgrünen Note B weitaus besser da. Wie kann das sein?

Die Frage beschäftigt nicht nur Ernährungswissenschaftler und Verbraucher. Sie spaltet auch Europa in zwei Lager. Die EU-Kommission in Brüssel wird im Frühjahr über eine einheitliche Etikettierung von Lebensmitteln entscheiden. Und die Italiener rüsten für den Kampf gegen die Fünf-Farben-Ampel. «Nutri-Score ist irreführend», sagt Gesundheitsminister Roberto Speranza. Ein Modell, das Rapsöl besser bewertet als Olivenöl, werde Italien niemals akzeptieren, versprach er neulich den italienischen Bauern.

Auf Anhieb verständlich

In dem Streit um ein gemeinsames Label geht es nicht nur um die Esskultur und Gesundheit von 500 Millionen Europäern. Auf dem Spiel stehen die Interessen von Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft auf einem Milliardenmarkt. Die Italiener rufen empört: Weg mit den Ampeln! Die Briten setzen schon seit fünf Jahren auf die klassische Drei-Stufen-Ampel. In Skandinavien ist ein Schlüsselloch-Etikett verbreitet. Die Franzosen führten 2016 das fünffarbige Nutri-Score ein.