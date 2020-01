Israels Tech-Industrie tut sich schwer mit Minderheiten

Arar stieg rasch zum Leiter der Supportabteilung auf, seit Beginn dieses Jahres arbeitet er in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung – als erster arabischer Israeli. «Die Arbeit von Itworks ist superwichtig. Ohne sie hätte ich das nicht geschafft», sagt der 26-Jährige. «Sie fragen auch jetzt noch, ob sie mich unterstützen können.» Bei Dynamic Yield sind 10 von 115 Beschäftigten arabische Israelis.

Dreifacher Lohn

Die Frage, warum bisher so wenige Arbeitgeber Menschen aus dieser Bevölkerungsgruppe oder Palästinenser einstellen, beantwortet Udi Vaks so: «Es gibt Talente, die wir nicht sehen.» Diesen Satz wiederholt der Leiter des für Wachstum zuständigen Bereichs bei HP Indigo, einem auf Drucktechniken fokussierten Unternehmen, mehrmals. Die meisten Rekrutierungen kommen durch Empfehlungen von Mitarbeitern oder Bekannten zustande. «Es kostet viel mehr Zeit, in einem grösseren Umfeld zu suchen.»

Itworks biete einen viel grösseren Überblick. Die Organisation habe geholfen, in den vergangenen Monaten vier Mitarbeiter für sein Team zu rekrutieren, die aus Jerusalem und Ramallah kommen. «Es ist fantastisch, wenn man Talente dort entdeckt, wo sie nicht sofort offensichtlich sind. Das ist für beide Seiten gut.» Er verweist darauf, dass ein Palästinenser in einem israelischen Unternehmen das Dreifache dessen verdiene, was in Ramallah üblich sei. Die Ausbildung an palästinensischen Universitäten wie Birzeit habe eine hohe Qualität. «Israelische Unternehmen lagern Jobs aus, statt dass wir uns in der Nähe umsehen.»