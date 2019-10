In reichen Ländern wächst der Graben zwischen den Regionen

Laut der Untersuchung sind die wirtschaftlichen Gräben innerhalb von entwickelten Ländern zuweilen grösser als zwischen ihnen. So ist das Bruttoinlandprodukt (BIP) pro Kopf in den USA 90 Prozent grösser als jenes in der Slowakei. Doch das Pro-Kopf-BIP im US-Bundesstaat New York übertrifft jenes des Bundesstaats Mississippi sogar um 100 Prozent.

Bis in die 1980er-Jahre verminderten sich diese inländischen Unterschiede, seither haben sie sich wieder ausgeweitet. Anders in den Schwellenländern: Dort sind zwar die Gräben zwischen den Regionen rund doppelt so gross, aber im letzten Jahrzehnt haben sie sich stärker reduziert als in den reichen ­Nationen.

Cluster-Wirkung von Zentren

In einer summarischen Darstellung zeigt der Bericht, dass die regionale Ungleichheit in der Schweiz innerhalb der OECD – dem Club der reicheren Länder – neben Frankreich und Japan zu den tiefsten gehört. Gemessen wurde die Ungleichheit hier durch das Verhältnis der 10 Prozent reichsten Regionen zu den 10 Prozent ärmsten.

Eine ausgeprägte Ungleichheit ergibt sich in Frankreich ­allerdings, wenn man nur die reichste Region mit den übrigen vergleicht. Angesprochen ist hier Paris. Die Wirtschaftskraft gemessen am BIP ist hier rund doppelt so gross wie bei den übrigen Regionen im Mittel (Median). Ähnliche und grössere Ausreisser bei der reichsten Region zeigen sich in Grossbritannien und in den USA.

Es ist ein Teufelskreis

Die Cluster-Wirkung von Zentren ist ein Grund für die regionale Ungleichheit. Dort konzentrieren sich die produktivsten Branchen. Der Umstand, dass in der relativ kleinen Schweiz die Distanzen zu den Zentren gering sind, dürfte ein Grund für die relativ geringen Unterschiede zwischen den Regionen sein. Dennoch existieren sie auch hier, wie die letzte Lohnstrukturerhebung zeigt: So liegt der im Tessin bezahlte mittlere ­Monatslohn mit 5563 Franken fast 1000 Franken tiefer als im Schweizer Mittel von 6502 Franken.