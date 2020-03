«Die Kosten tragen die Kunden»

Wie stark arbeiten Sie bei dieser Rückrufaktion mit anderen Reiseveranstaltern zusammen?

Wir stehen seit geraumer Zeit in engem Kontakt mit anderen Reiseveranstaltern, Fluggesellschaften und Reisebüros unter dem Dach des Schweizer Reiseverbandes, damit unsere gemeinsamen Bemühungen für Kunden im Ausland möglichst koordiniert und erfolgreich verlaufen. Auch mit dem EDA steht die Branche im täglichen Austausch.

Inwiefern gibt es Probleme mit Ländern, wo die Kunden gestrandet sind – etwa bei Ausgangssperren oder geschlossenen Flughäfen?

Die dynamische Entwicklung macht die Organisation alternativer Rückreisemöglichkeiten für unsere Kunden tatsächlich sehr anspruchsvoll. Wir sind aber mit allen Kräften bemüht, für jeden Kunden eine Lösung zu finden. In den allermeisten Fällen gelingt uns das auch.

Sind Ihnen Schicksale bekannt, bei denen Sie als Veranstalter nichts unternehmen können?



Nach allem, was wir derzeit wissen, sind alle zurückgekehrten und sich noch in den Zielgebieten aufhaltenden Kunden bei guter Gesundheit. In Einzelfällen ist eine kurzfristige Rückreise in die Schweiz nicht möglich. Zum Beispiel dürfen einige Kreuzfahrtschiffe nicht anlegen, oder örtliche Behörden haben Quarantäne-Massnahmen angeordnet. Das ist unangenehm, aber nach meinem Verständnis noch kein menschliches Schicksal – zumal auch diesen Kunden durch Behörden und unsere Branche bestmögliche Unterstützung angeboten wird.

Welche Summen werden hier ausserordentlich von der Reisebranche investiert?

Anfallende Kosten für ausserordentliche Rückreisen tragen die Kunden. Das entspricht der geltenden Rechtsprechung und wurde vom Bundesrat auch klar kommuniziert. Die Schweizer Reisebranche leistet gleichwohl auch aus finanzieller Sicht Enormes zur Bewältigung der Herausforderungen durch das Coronavirus. Die anspruchsvolle und aufwendige Organisation alternativer Rückreisen im Sinne der Verordnung der Regierung erledigen wir praktisch ohne Entschädigung. Noch mehr ins Gewicht fallen allerdings die umfangreichen Rückerstattungen an Kunden für bereits gebuchte, aber nicht mehr durchführbare Pauschalreisen. In diesem Zusammenhang appelliere ich an die Fluggesellschaften, diese finanzielle Belastung gemeinsam mit uns zu tragen.

Was übernimmt der Bund von diesen Kosten?

Nach meinen derzeitigen Informationen leistet der Bund für ausserordentlicheRückführungsflüge eine Vorfinanzierung, nimmt anschliessend aber eineWeiterverrechnung an die Kunden vor. Wie hoch die Kosten am Ende ausfallenwerden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorhergesagt werden.