Hauptsache, Kohle

Der 58-jährige Inder ist Betreiber der umstrittenen Carmichael-Mine im australischen Bundesstaat Queensland, ein gewaltiges Vorhaben, in das zu einem kleinen Teil nun auch die Firma Siemens eingestiegen ist. (Das steckt hinter der Carmichael-Mine.) Der Konzern liefert die Signaltechnik für den Zug, der die Kohle von der Mine bis zum Hafen transportieren soll, nicht weit vom Great Barrier Reef. Neben den Sorgen um das Klima geht es also auch um die Risiken, die das Ausbaggern des Hafens und der Schiffsverkehr für die bereits stark gestresste Welt der Korallen bedeuten, ein Unesco-Welterbe.

Adani kontert den Widerstand seiner Gegner so: «Wir sind nach Australien gegangen mit zwei übergeordneten Zielen: einen Beitrag zur Energiesicherheit in Indien zu leisten und Jobs zu schaffen für die Leute vor Ort.» Arbeitsplätze für Australien und Strom für seine Heimat, diese doppelte Legitimation reicht aus Adanis Sicht völlig aus, das Projekt zu rechtfertigen. Und Zweifel an der Qualität der Kohle, die womöglich zu wenig Geld einspielen könnte, wischt er ohnehin beiseite: «Wenn das Projekt nicht tragfähig wäre, hätten wir es nicht verfolgt», sagte der indische Magnat 2019 in einem Interview mit der Zeitung «Economic Times» in Delhi.

Gautam Adani achtet darauf, dass seine Investitionen als Beitrag zur Entwicklung der Nation gewürdigt werden. Foto: Reuters

Vergangene Woche hat die Adani-Gruppe, die 13 Milliarden Dollar umsetzt, nur ein knappes Statement dazu herausgegeben: Der Konzern werde sich nicht einschüchtern lassen und seine Versprechen erfüllen, heisst es. Dazu gehöre auch, «Menschen in Ländern, die sich entwickeln, mit Energie zu versorgen und aus der Armut zu heben».

Das passt zum Bild, das Adani von sich fördert, er achtet darauf, dass seine Investitionen als Beitrag zur Entwicklung der Nation gewürdigt werden. Um sie zu sichern, brauche Indien die Kohle, daran lässt der Milliardär keinen Zweifel. «Erneuerbare Energie ist gut für die Nation», versichert Adani, «aber sie kann unseren Grundlastbedarf nicht decken.»

Kohle ist wichtig für Indien

Diese Einschätzung spiegelt sich auch in der indischen Energiepolitik wider, die zwar einerseits, von Premier Modi befördert, sehr stark auf den Ausbau erneuerbarer Energien setzt. Bis 2030 will Indien 40 Prozent seiner Energie aus erneuerbaren Quellen beziehen, doch dafür sind Investitionen in Höhe von 330 Milliarden Dollar nötig. Andererseits aber wird Kohle noch für lange Zeit ein wesentlicher Energielieferant bleiben, um den wachsenden Energiehunger auf diesem Subkontinent zu stillen.