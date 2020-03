Wirtschaft darf nicht zum Spielball der Politik werden

Ich finde es richtig, wenn der Bundesrat entschieden politisch gegen erpresserische und unfaire Methoden der EU wie die Verweigerung der Börsenäquivalenz vorgeht, aber die Unternehmen sollten davon nicht betroffen sein, da wir uns sonst wirtschaftlich schaden. Wirtschaft darf nicht Spielball der Politik werden. Dass bei solchen politischen Blockaden häufig die eigene Wirtschaft leidet, sehen wir derzeit auch beim Handelsstreit zwischen den USA und China, wo viele US-Firmen Nachteile in Kauf nehmen müssen.

Ein anderer Aspekt in Ihrer Frage beinhaltet die Verwendung der Gewinne aus den Negativzinsen der Nationalbank. Hier teile ich Ihre Meinung, dass die Negativzinsen, die als Abschreckung gegen zu viel Zuflusse in den Schweizerfranken gedacht sind, in irgendeiner Form wiederum dem Schweizer Volk zu Gute kommen sollten, da wir auch die negativen Folgen tragen, indem man auf dem Sparbatzen nichts mehr bekommt und die Altersvorsorge darunter leidet.

Daher würde ich es begrüssen, wenn wenigstens die Negativzinsen in die AHV fliessen würden. Immerhin liefert die SNB einen Teil ihrer Gewinne an die Kantone ab. Solange die Negativzinsen aber einfach bei der SNB bleiben, sind sie für uns Schweizer faktisch eine zusätzliche Steuer, was nicht akzeptabel ist.

Darum würde ich es unterstützen, wenn die SNB die von ihr eingenommenen Negativzinsen an die AHV zurückzahlen müsste, was so allen einen Nutzen brächte und den Schaden bei der Vorsorge wenigstens teilweise kompensieren würde.

