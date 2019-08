Wie Sie im Alter Ihr eigenes Haus behalten

Von Martin Spieler (publiziert am Mon, 05 Aug 2019 02:50:43 +0000)

Ich wohne in einem Reihenhaus und werde 2020 pensioniert. Ich möchte die Hypotheken von rund 440’000 Franken bei der ZKB durch eine andere Bank ablösen lassen, da ich seit fünf Jahren ständig mit dem Wort «Tragbarkeit» konfrontiert werde. Meine AHV und Pension zusammen werden rund 4000 Franken pro Monat sein, zudem kann ich eine Dachwohnung für 1300 Franken vermieten, was ich derzeit aber nicht mache. Die Clientis würde die Hypotheken ablösen und mir 600’000 Franken Hypothek geben, davon müsste ich 80’000 Franken auf einem Konto zugunsten der Bank blockieren und verzinsen. Was meinen Sie dazu? E.G.