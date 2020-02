Wie man auch mit wenig Geld weltweit investiert

Abfedern kann dieses Risiko indes eine Diversifikation auf weitere Anlageklassen. Da Sie mir schreiben, dass Sie einen Anlagehorizont von acht bis zehn Jahren haben und das Schwankungsrisiko in Kauf nehmen, sehe ich diesbezüglich kein Problem.

Einfach in einen Weltaktienkorb investieren können Sie, indem Sie einen ETF nutzen, der an den MSCI World-Index gekoppelt ist. Dieser ist ein internationaler Aktienindex, der die Wertentwicklung von Unternehmen in 23 Industrieländern abbildet und 1650 Unternehmen weltweit und rund 85 Prozent der Marktkapitalisierung in den Industrieländern umfasst.

Allerdings ist der Index mit über 60 Prozent stark USA abhängig, danach folgen Japan und Grossbritannien. Es stellt sich für mich daher die Frage, ob es wirklich sinnvoll ist, zusätzlich noch stark auf ETFs zu setzen, die voll auf die USA fokussiert sind.

Ich würde je einen ETF nutzen, der an den Weltaktienindex MSCI World, mit geringer Gewichtung einen S&P-Index 500-ETF, einen China-ETF, einen Europa-ETF und einen Schweiz-ETF. So erreichen Sie aus meiner Sicht eine noch breitere Diversifikation, was auch mit geringem Kapitaleinsatz mittels ETFs problemlos möglich ist. Lassen Sie sich von Ihrer Bank entsprechende Vorschlage unterbreiten.

Bei den ETF, die an den MSCI Word-Index gekoppelt sind, halte ich den iShares Core MSCI World UCITS ETF USD für interessant, da er ein riesiges Volumen hat. Punkto Gebühren noch günstiger wegkommen, würden Sie allerdings mit dem deutlich kleineren SPDR MSCI World UCITS ETF, der lediglich 0,12 Prozent Gebühren pro Jahr verrechnet. Doch auch beim iShares Core MSCI World UCITS ETF USD zahlen Sie mit einer Gesamtkostenkennziffer Total Expense Ratio von 0,2 Prozent nur bescheidene Gebühren.

Beachten Sie, dass Sie zusätzlich zum eigentlich Anlagerisiko, dass der Fokus auf Aktien beinhaltet, auch ein beträchtliches Währungsrisiko mittragen, da bei diesen Instrumente die Währungen nicht abgesichert sind.

Der Beitrag Wie man auch mit wenig Geld weltweit investiert erschien zuerst auf Geldblog.