Wie man Abfall zu Geld machen kann

Anders als Anlagefonds unterstehen Tracker-Zertifikate als strukturierte Produkte nicht den strengen gesetzlichen Bestimmungen des Kollektivanlagengesetzes und damit auch nicht der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma). Der gesetzliche Anlegerschutz ist bei solchen Instrumenten jedoch geringer.

Das von der Postfinance vermarktete Tracker-Zertifikat auf das Trendthema Recycling ist an den Swissquote Global Recycling Index gekoppelt. Dieser investiert in Gesellschaften, die mit Technologien, Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Recycling, Abfallmanagement, Wasseraufbereitung, Verschmutzungsüberwachung oder anderen Umweltservices aktiv sind. Derzeit sind in dem Recycling-Index 16 Unternehmen vertreten, 9 aus den USA.

Zweifellos ist Recycling ebenso wie der Klimawandel ein Trendthema in unserer Gesellschaft. Unser Umgang mit dem Abfall und die Wiederaufbereitung der im Abfall enthaltenen vielfältigen Ressourcen sind eine grosse Herausforderung für unsere Gesellschaft, gleichzeitig aber auch eine immense Chance. Indem Ressourcen in den Kreislauf zurückgeführt werden, können Unternehmen nachhaltig wirtschaften und oft auch Kosten sparen.

Immer mehr Konsumentinnen, aber auch immer mehr Investoren, erwarten von den Firmen eine nachhaltige Strategie. Dabei spielt das Recycling eine grosse Rolle. Oft geht es nicht allein nur um ideelle Werte, sondern auch um ökonomische Aspekte. Die Wiederaufbereitung von Abfall und die Rückgewinnung von Ressourcen sind zwar teuer, aber oft auch einträglich. Man kann damit in der Tat gutes Geld verdienen, was etliche an der Börse kotierte Abfall- und Recycling-Unternehmen tun.

Das von Ihnen erwähnte Tracker-Zertifikat gibt Ihnen die Möglichkeit, an diesem Trend und an den damit verbundenen Gewinnchancen zu partizipieren. Kostenlos gibt es das aber nicht. Pro Jahr wird bei dem Instrument eine Verwaltungsgebühr von 0.95 Prozent verrechnet. Das geht von Ihrer Rendite weg.