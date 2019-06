Wer weiterarbeitet, darf auch weiter profitieren

Wenn Sie, so wie es offenbar Ihre Absicht, ist über das ordentliche Rentenalter von 65 hinaus erwerbstätig bleiben, dürfen Sie weiterhin in die steuerbegünstige Säule 3a einzahlen. Ihr bestehendes Säule3a-Konto müssen Sie mit 65 nicht beziehen, sondern können es bei weiterer Erwerbstätigkeit fünf Jahre über das ordentliche Rentenalter hinaus behalten – also bis 70 bei Männern und 69 bei Frauen. Sie brauchen somit nicht ein neues Konto, sondern können das bestehende Konto nutzen.

Wichtig für Sie zu wissen ist, dass Sie bei einer Fortführung der Erwerbstätigkeit auch nach 65 bei der AHV/IV/EO beitragspflichtig bleiben. Wie Sie in Ihrer Frage richtig andeuten, gibt es aber eine Freigrenze von 16’800 Franken jährlich und 1400 Franken monatlich. Wenn Sie nicht mehr verdienen, müssen Sie keine AHV-Beiträge leisten, dürfen aber trotzdem in die Säule3a einzahlen, da Sie ja weiter erwerbstätig sind.

Falls Sie aber mehr als die Freigrenze erwirtschaften, sind Sie verpflichtet, AHV-Beiträge zu leisten. Diese sind aber nicht rentenbildend. Wenn Sie die Erwerbstätigkeit nach dem ordentlichen Rentenalter von 65 bei Männern fortführen und auch die Säule3a behalten, haben Sie mehr Spielraum für einen gestaffelten Bezug Ihrer Vorsorgegelder.

Das kann von grosser Bedeutung sein, wenn Sie etwa bei der Pensionskasse das Kapital beziehen. Da ist es in der Regel vorteilhaft, wenn Sie nicht im gleichen Jahr auch noch das Säule3a-Geld beziehen. Durch eine Staffelung des Bezugs von Vorsorgegeldern sparen Sie in den meisten Kantonen Steuern. Die entsprechenden Regelungen sind aber nicht in allen Kantonen gleich.

Da Sie nach 65 wohl nicht mehr einer Pensionskasse angeschlossen sein werden, dürfen Sie maximal 20 Prozent Ihres jährlichen Erwerbseinkommens in die Säule 3a einzahlen. Bei den von Ihnen erwähnten 16’800 Franken wäre somit eine Einzahlung von 3360 Franken gestattet.

Ob für Sie dabei die Rechnung schlussendlich auch steuerlich aufgeht, hängt auch von Ihrem Wohnkanton ab. In einigen Kantonen sind tiefere Pauschalabzüge für die Versicherungsprämien vorgesehen, wenn Sie in die Säule3a einzahlen.

Ich empfehle Ihnen, diesen Aspekt vor einer Einzahlung bei den Steuerbehörden Ihres Wohnkantons genau abzuklären, da Sie sonst steuerlich unter Umständen schlechter fahren, als wenn Sie auf eine Einzahlung in die Säule3a verzichten.

Der Beitrag Wer weiterarbeitet, darf auch weiter profitieren erschien zuerst auf Geldblog.