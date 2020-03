Was Corona für die Konjunktur bedeutet

Solange unklar ist, wie stark sich der Coronavirus noch weltweit ausbreitet und wie lange die Epidemie anhält, kann man keine auch nur einigermassen verlässliche Prognose über die genauen ökonomischen Auswirkungen der chinesischen Lungenkrankheit machen. Aber man kann Annahmen treffen und anhand von Szenarien die Konsequenzen für die weltweite Wirtschaft aufzeigen.

Viele Ökonomen erwarten momentan eine V-förmige Entwicklung der Konjunktur. Das bedeutet, dass die Wirtschaft steil einbricht, wie wir das aktuell gerade erleben, weil Lieferengpässe bestehen, die Verkäufe zurückgehen und je nach Betroffenheit einer Region von der Krankheit weniger konsumiert wird und das Investitions- und Konsumvertrauen sinken.

Man kann davon ausgehen, dass im ersten Quartal das Wachstum der Wirtschaft einbricht. Besonders in China, aber auch in Italien oder Südkorea ist gar ein negatives Wachstum zu erwarten, in anderen Regionen zumindest eine Wachstumsverlangsamung.

Falls China tatsächlich ein negatives Wachstum erreicht, wäre dies das erste Quartal mit einem rückläufigen Wachstum seit über 40 Jahren. Anders als damals ist China heute nach den USA die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt und beeinflusst damit die Weltkonjunktur stark. Immerhin sind in der Zwischenzeit in China die Arbeiter in die Fabriken zurückgekehrt und die Betriebe laufen mehrheitlich wieder.

Optimisten rechnen denn auch damit, dass die Konjunktur im zweiten Quartal nach dem raschen Einbruch so wie beim Buchstaben V gleich wieder steil nach oben zeigt. Ein Grossteil der Verkäufe und Investitionen, die im ersten Quartal nicht getätigt wurden, würden dann im zweiten Quartal realisiert, so die Annahme.

Persönlich bin ich mir da nicht so sicher. Ich rechne eher mit einer U-Entwicklung der Konjunktur. Das heisst, dass die Wirtschaft etwas länger als nur ein Quartal in der Delle bleibt und erst später wieder anzieht.

Das ist das zweite Szenario, das unter Ökonomen momentan stark diskutiert wird. Angesichts der nach wie vor starken globalen Ausbreitung der Krankheit, dem Fehlen eines breit nutzbaren Medikamentes und keinen Anzeichen, dass die Krankheit gestoppt werden könnte, halte ich das zweite Szenario mit einem U-Verlauf der globalen Konjunktur eher für wahrscheinlich.