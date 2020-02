Warum bin ich trotz Traumbörsenjahr im Minus?

Ich kann Ihre Enttäuschung und Ihren Ärger gut verstehen. Da hört man immer wieder, dass man mit Aktienanlagen und Aktienfonds auf lange Sicht Geld verdiene und Sie sitzen mit Ihrem Fonds selbst nach 20 Jahren auf Buchverlusten.

An Ihrem Anlagehorizont liegt es definitiv nicht. Ihr Beispiel zeigt vielmehr, dass es selbst mit einem langen Anlagehorizont keine Garantie für Gewinne an den Aktienmärkten gibt. Grundsätzlich hat man eine hohe Wahrscheinlich, dass man nach so vielen Jahren mit Aktien deutlich mehr verdient, als wenn man das Geld auf dem Sparkonto liegenlässt oder in Anleihen investiert. Die Garantie hat man dennoch nicht, weil der Anlageerfolg auch vom spezifischen Anlagezeitpunkt abhängt.

Sie hatten das Pech, dass Sie am Ende der Hausse – kurz vor dem Platzen der grossen Techblase an den Börsen – im Herbst 2000 die Fondsanteile praktisch zum Höchstpreis erworben hatten. Noch höher kletterte der Fonds lediglich vor der Finanzkrise, bevor er 2008 zum zweiten Mal in den Keller rauschte. Sie haben in den zwanzig Jahren nicht nur zum Höchstkurs gekauft, sondern auch zwei Crashs ausgestanden.

Das Positive ist, dass sich Ihr Fonds wieder langsam in Richtung Ihres Einstandskurses bewegt. Das Negative indes besteht darin, dass Sie 20 Jahre verloren haben. Immerhin haben Sie in dieser Zeit von der kleinen Ausschüttung profitiert. Punkto Wert Ihrer Anlage haben Sie indes verloren, erst recht, wenn Sie auch noch die Teuerung mitberücksichtigen, die allerdings tief war.

Der von Ihnen gehaltene DWS (CH) I World Equities SmartFactor investiert weltweit breit diversifiziert in Aktien, wobei über 98 Prozent des Kapitals in Aktien fliessen und weniger als zwei Prozent in liquide Mittel. Der hohe Aktienanteil würde theoretisch Gewähr bieten für eine langfristig attraktive Rendite.