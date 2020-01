So verschieben Sie 3a-Gelder in die Pensionskasse

Die Auskunft, die Sie offenbar von Ihrer Bank erhalten haben, ist so nicht richtig. Die Verwendung von Geldern aus der Säule 3a ist in der Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV 3) festgelegt.

Hier steht, dass Altersleistungen grundsätzlich frühestens fünf Jahre vor dem ordentlichen Rentenalter der AHV ausgerichtet werden dürfen und bei Erreichen des ordentlichen Rentenalters der AHV fällig werden. Eine vorzeitige Ausrichtung der Altersleistungen ist gemäss der Verordnung zulässig unter anderem, «wenn der Vorsorgenehmer die ausgerichtete Leistung für den Einkauf in eine steuerbefreite Vorsorgeeinrichtung oder für eine andere anerkannte Vorsorgeform verwendet».

Damit sehen Sie, dass es sehr wohl erlaubt ist, Gelder aus der steuerbegünstigten Säule 3a in die Pensionskasse einzuzahlen.

Falls Ihnen, wie Sie schreiben, eine Einzahlung von Säule 3a-Geldern in die 2. Säule verwehrt wurde, muss das andere Gründe haben, wie Reto Siegrist, Geschäftsführer Swisscanto Vorsorge AG, auf meine Anfrage hin erklärt: «Es stellt sich die Frage, ob beispielsweise ein Bezug für Wohneigentum aus der Säule 3a vorgenommen und noch nicht zurückbezahlt wurde oder das entsprechende PK-Reglement solche Einkäufe verbieten würde, was eher unwahrscheinlich ist Möglich ist auch, dass es allenfalls keine Einkaufslücke mehr in der Pensionskasse gibt».

Der letzte Aspekt ist wichtig: Freiwillige Einkäufe in die 2. Säule sind generell nur erlaubt, falls wirklich eine Einkaufslücke vorhanden ist. Das ist eine Grundvoraussetzung, unabhängig davon, ob es sich um 3. Säule-Geld handelt.

Auch auf einen anderen Aspekt weist Vorsorgeexperte Siegrist hin: «Ein weiterer Grundsatz ist, wenn die aufzulösende Säule 3a-Beziehung weniger Kapital enthält als die bestehende Vorsorgelücke in der Pensionskasse, dann muss das betroffene Vorsorgekonto beziehungsweise die Vorsorgeversicherung komplett aufgelöst und in die 2. Säule übertragen werden».

Das bedeutet, dass ein Teilausgleich der Vorsorgelücke in der 2. Säule nicht über einen Teilbezug der Säule 3a getätigt werden darf. Generell müssen Sie das Guthaben auf einem Säule3a-Konto immer als Ganzes beziehen und dürfen nicht nur einen Teil davon transferieren.

Reto Siegrist kommt zum folgendem Schluss: «Es gibt grundsätzlich kein Bundesgesetz, dass ein Transfer verboten werden kann, sofern die Rahmenbedingungen erfüllt sind. Somit ist die genaue Situation ausschlaggebend und diese müsste auf dem Tisch liegen. Vom Gesetz her ist ein Transfer von der Säule 3a in die Pensionskasse wie beschrieben möglich».

Der Beitrag So verschieben Sie 3a-Gelder in die Pensionskasse erschien zuerst auf Geldblog.