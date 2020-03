So riskant sind Immobilienanlagen

Dank Real Estate Crowdfunding kann man auch als Privatinvestor mit einen Kapitaleinsatz von 25’000 Franken Miteigentümer an einer Renditeliegenschaft in der Schweiz werden. Man investiert über die Crowd-Plattform direkt in die Liegenschaft und wird so neben den weiteren Investoren Miteigentümer.

Die von Ihnen erwähnte Foxstone aus Genf ist ebenso wie die in der Deutschschweiz besser bekannte Crowdhouse eine Plattform, die Privaten Zugang zum Immobilienmarkt über ein Crowd Investment verschaffen.

Was mich im Fall der Foxstone etwas stört, ist die Tatsache, dass mit Werbesätzen wie «For small investors with big ambitions» hohe Erwartungen geweckt werden, was ich problematisch finde. Zwar ist mit einem solchen Investment eine Rendite von fünf Prozent grundsätzlich nicht unmöglich, aber keineswegs risikolos.

Solche Crowd-Investment-Firmen sind in erster Linie als Vermittlungsplattform tätig, indem sie für einzelne Liegenschaften potentielle Miteigentümer sammeln und bei einem Abschluss eine Provision bekommen.

Pluspunkt für Sie als Anleger ist, dass Sie nicht wie bei einem Fonds nur indirekt in Immobilien, die Sie nicht kennen, investieren, vielmehr sind Sie Miteigentümer an einem Objekt, das Sie auswählen können und dann kennen. Daher partizipieren Sie auch anteilsmässig an den Miteinnahmen, wobei der Aufwand für den Unterhalt und den Erneuerungsfonds abgezogen werden.

Das Problem sehe ich an einem anderen Punkt: Als Miteigentümer tragen Sie auch das Risiko, das mit dem konkreten Objekt verbunden ist. Was passiert, wenn das Objekt nicht mehr vermietet werden kann oder wenn plötzlich hohe Renovationsarbeiten fällig werden? Zwar hat man einen Erneuerungsfonds, doch was passiert, wenn dieser nicht reicht? Vor allem das Risiko von Leerständen würde ich nicht unterschätzen. In diesem Fall wäre es mit der erhofften Rendite von fünf Prozent rasch vorbei.

Was mich an diesem System stört, ist die Tatsache, dass Sie ein hohes Klumpenrisiko eingehen. Konkret: Falls sich das Objekt doch nicht als so rentabel erweist wie erwartet oder Probleme bei der Bausubstanz auftauchen, schlägt dies direkt auf Ihr Investment durch. Bei einem Anlagefonds, der in viele verschiedene Immobilien investiert, wird dieses Risiko durch die breite Diversifikation stark abgefedert.