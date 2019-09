So investieren Sie Ihr Vorsorgekapital nachhaltig

Die positive Entwicklung der Finanzmärkte im ersten Halbjahr dieses Jahres schlagen sich zum Glück auch bei den Vorsorgefonds nieder. Je nach Aktienanteil in den Vorsorgevehikeln profitiert man von einem mehr oder weniger starken Plus.

Das veranschaulicht, dass es sich lohnt, das Vorsorgegeld nicht einfach auf einem Konto der Säule 3a liegenzulassen, sondern es zu investieren – eben in Vorsorgefonds wie Sie es gemacht haben.

Die starke Performance der Märkte im ersten Semester und die Buchgewinne in den Vorsorgefonds reizen denn auch, dass man die Gewinne realisiert. Ich kann Ihre Überlegungen somit gut nachvollziehen, zumal ich jenen Privatanlegern, die unabhängig von der Vorsorge stark in Aktien investieren, geraten hatte, dass sie angesichts der beeindruckenden Börsenentwicklung ruhig auch mal wenigstens einen Teil Ihrer Gewinne mitnehmen sollen.

Bei Vorsorgefonds ist die Sache allerdings etwas komplexer. Hier spekulieren Sie ja nicht mit dem Geld, sondern investieren es langfristig für Ihre Altersvorsorge. Gerade weil man in der steuerbegünstigten Säule 3a einen langen Anlagehorizont von zwanzig oder sogar mehr Jahren hat, eignen sich Vorsorgefonds mit einem höheren Aktienanteil gut.

In Ihrem Fall verbleiben Ihnen bis zum ordentlichen Rentenalter noch weitere zwölf Jahre. In dieser Zeit werden die Märkte mal rauf gehen und mal stärker korrigieren. Auf lange Sicht ist das nicht wirklich relevant, denn entscheidend ist die Performance nach vielen Jahren beim Bezug der Vorsorgegelder.

Natürlich wäre es noch besser, wenn Sie in positiven Marktphasen immer die Gewinne realisieren und dann in schwachen Marktphasen jeweils wieder zu tiefen Kursen neu einsteigen könnten. Was auf den ersten Blick einfach erscheint, erweist sich in der Praxis oft als schwierig. Wir wissen nicht, ob die Börsen angesichts der weiter sinkenden Zinsen nicht allenfalls noch mehr steigen oder ob wir den Peak bereits überschritten haben und eine heftige Korrektur folgt.