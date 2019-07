So geht steueroptimierte Frühpensionierung

Von Martin Spieler (publiziert am Thu, 18 Jul 2019 02:50:23 +0000)

Bin 58 Jahre alt, arbeite für eine Stadtverwaltung und plane mit 63 Jahren in Pension zu gehen. Habe eine 3. Säule und in den letzten drei Jahren jedes Jahr 10’000 Franken in die PK zusätzlich einbezahlt. Nun habe ich gehört, dass man ab einer gewissen Frist keinen Kapitalbezug mehr machen kann, wenn man freiwillige Einzahlungen macht. Bis zu welchem Zeitpunkt empfehlen Sie weitere Einzahlungen zu tätigen? G.Z.