So erkennen Sie Phishing

Von Leo Ferraro (publiziert am Thu, 27 Feb 2020 03:50:23 +0000)

Internetbetrüger verlangen von Mail-Empfängern vertrauliche Daten – eine Bank würde das niemals tun.

Ich bin nicht so geübt in Computersachen, benutze aber das E-Banking. Ohne geht es einfach nicht mehr. Gleichzeitig mache ich mir aber Sorgen, wegen Betrügern im Internet. Solche gibt es viele wie ich in der Zeitung gelesen habe. Wie kann ich mich schützen? T.F.