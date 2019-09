Showdown bei Sunrise?

Von Marktschrei(b)er (publiziert am Sat, 07 Sep 2019 18:00:50 +0000)

Der Chef von Sunrise, Olaf Swantee, wusste, dass die Übernahme des Kabelnetzbetreibers UPC für 6,3 Milliarden Franken kein Spaziergang wird. Der grosse Widerstand der Aktionäre gegen die Transaktion, die eine 4,1 Milliarden Franken schwere Kapitalerhöhung umfasst, bringt ihn jetzt aber in Bedrängnis. Nicht nur Hauptaktionär Freenet ist entschieden gegen den Deal, auch weitere Grossaktionäre wollen nichts davon wissen: viel zu teuer, viel zu gross die Verwässerung aus der Kapitalerhöhung. Die Fronten zwischen Sunrise und Freenet sind verhärtet. Eine Verkleinerung der Kapitalerhöhung, etwa durch Begeben einer Pflichtwandelan­leihe, erscheint angesichts der nötigen Zweidrittelmehrheit noch unrealistischer als die ursprüngliche Transaktion. Swantee wirbt jetzt bei jedem Aktionär für seinen Deal. An einer ausserordentlichen Generalversammlung will er auch ohne die Stimmen der kritischen Aktionäre auf eine Mehrheit kommen. Ich bin aber nicht sicher, ob es überhaupt zum GV-Showdown kommen wird. Denn beisst Swantee bei den Investoren weiter auf Granit, kann ich mir gut vorstellen, dass der Deal vorzeitig abgeblasen wird. Die Sunrise-Aktien dürften dann auf ihr angestammtes Kursniveau auf über 80 Franken zurückkehren. Halten