Selbst Fonds können ein Klumpenrisiko bedeuten

Mit diesem Fonds erreicht man eine hohe Diversifikation und kann mit wenig Geld einfach den europäischen Aktienmarkt abdecken. Mit einer Gesamtkostenkennziffer Total Expense Ratio TER von 0,35 Prozent ist der Fonds günstig. Allerdings trägt man ein hohes Anlagerisko, da man mit diesem Instrument ausschliesslich in Aktien investiert und somit starken Kursschwankungen ausgesetzt ist. Zusätzlich trägt man ein erhebliches Währungsrisiko.

Das Gleiche lässt sich für den zweiten von Ihrer Frau gehaltenen Fonds sagen, den Lyxor Euro STOXX 50 (DR) UCITS ETF. Dieser ebenfalls passiv verwaltete und an der Börse gehandelte Fonds ist an den Euro STOXX 50-Index gekoppelt. Er beinhaltet 50 Aktienwerte aus über zwölf Ländern der Eurozone und deckt rund 60 Prozent der Marktkapitalisierung des Euro STOXX Total Market Index (TMI) ab. Auch damit erreicht man mit wenig Gebühren eine hohe Diversifikation in Europa. Die Gesamtkostenkennziffer TER beträgt lediglich 0,2 Prozent. Weil es sich um ein reines Aktieninstrument handelt, sind auch da das Anlagerisiko und das Schwankungsrisiko hoch.

Die beiden Produkt stufe ich für gut ein, frage mich aber, ob denn Ihre Frau auch noch weitere Wertschriften hält. Denn mit diesen Instrumenten ist sie voll auf Europa und Aktien fokussiert. Falls Sie keine anderen Wertschriften mehr halten würde, wäre sie mit einem Klumpenrisiko konfrontiert, obwohl die Fonds alleine durchaus eine Diversifikation bieten.

Man sollte im Sinne einer optimalen Diversifikation nicht alleine nur auf Aktien setzen, sondern auch andere Anlageklassen wie Anleihen, Immobilien oder Rohstoffe berücksichtigen und auch nicht nur alleine auf Europa setzen, sondern auch andere Märkte wie USA oder Asien einbeziehen. Auch das ist dank kostengünstigen Exchange Traded Funds oder generell Index-Fonds einfach möglich.

Ihre Frau muss sich genau überlegen, ob Sie die mit den beiden Fonds verbundenen erhöhten Risiken tragen kann und will. Falls sie sonst keine weiteren Wertschriften hält, empfehle ich ihr, gemäss ihrem persönlichen Risikoprofil eine breitere Diversifikation auf weitere Anlageklassen vorzunehmen.

