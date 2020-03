Panik an der Börse bietet auch Chancen

Die aktuellen Turbulenzen an den Aktienmärkten machen jene, die Aktien im Depot haben nervös. Für jene, die gerne Aktien kaufen möchten, bieten sich bei starken Kursrückschlägen indes attraktive Kaufchancen.

Das Problem dabei ist allerdings, dass man bei Abwärtsbewegungen nie so richtig weiss, ob die Kurse tatsächlich schon Boden gefunden haben oder ob das, was wir gerade erleben, erst der Anfang einer lange andauernden Baisse ist, und die Titel vielleicht noch viel mehr in den Keller gehen.

Interessant ist in diesem Kontext ein Blick zurück: Anfangs März 2009 erreichte der amerikanische S&P-500-Index auf rund 667 Punkten seinen Tiefstpunkt im Zuge der Finanzkrise. Zuvor aber war er während vielen Tagen immer tiefer getaucht, hatte sich dazwischen leicht erholt und ist dann wieder eingebrochen.

Elf Jahre später wissen wir, dass dies nicht nur der Tiefpunkt war, sondern vor allem der Anfang der Hausse, die bis Mitte Februar 2020 gedauert hatte und die Kurse laufend zu neuen Rekorden geführt hatte. Der S&P-500-Index stieg zeitweise gar auf über 3393 Punkte. Hätten Sie damals im März 2009 gekauft, hätten Sie in den letzten elf Jahren enorme Kursgewinne verbuchen dürfen.

Ich teile Ihre Meinung, dass man dann an der Börse einsteigen sollte, wenn die Nervosität besonders hoch ist und die Kurse purzeln. Das perfekte Timing indes findet man kaum: Mal ist man beim Einstieg zu früh, mal zu spät.

Lösen kann man dieses Problem einfach, indem man gestaffelt kauft. Weil unklar ist, wie lange die Coronakrise noch andauert und welches Ausmass sie annimmt und vor allem wie tief greifend die negativen Auswirkungen für die Wirtschaft weltweit sein werden, würde ich jetzt nicht gleich alles Geld investieren.