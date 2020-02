Hoffnung nach hohen Buchverlusten

Bei all den drei Aktien sitzen Sie auf erheblichen Buchverlusten. Trotz Traumhausse nach dem Ende der Finanzkrise haben sich Ihre drei Titel in den zwölf Jahren seit Ihrem Kauf nie mehr vollständig erholt. Teilweise wurden die Verluste annähernd aufgeholt, mehrheitlich sieht Ihre Bilanz aber tiefrot aus.

Bei den einzelnen Gesellschaften sind die unternehmerischen Entwicklungen allerdings sehr unterschiedlich. Die ABB-Aktien dürften Sie im Jahr 2008 um die 27 Franken erworben haben – heute bewegen sie sich um etwas mehr als 24 Franken. Die Buchverluste sind somit nicht mehr ganz so schlimm.

Nach einer langen Durststrecke sind die Aussichten bei der ABB wieder etwas hoffnungsvoller. Im letzten Jahr nahm der Gewinn des Automationskonzerns zwar um 34 Prozent auf 1,44 Milliarden Dollar ab. Der Grund für den Gewinnrückgang sind Kosten für den laufenden Konzernumbau und für Bereichsverkäufe. Die Jahreszahlen wurden von den Investoren trotzdem wohl wollend aufgenommen, denn es wurde ein noch stärkerer Gewinnrückgang erwartet.

Auch in diesem Jahr dürfte es für die ABB nicht einfach werden, zumal das globale Wirtschaftswachstum, die Flaute in der Automobilindustrie und im Maschinenbau und die Lungenkrankheit in China mit dem Corona-Virus die Entwicklung bei der ABB belasten dürften. Immerhin stieg der Auftragseingang gemäss letzten Zahlen noch um ein Prozent auf 28,59 Milliarden Dollar.

Hoffnung bei den Anlegern weckt vor allem der neue Konzernchef Björn Rosengren, der Anfang März bei der ABB startet. Er will den Riesenkonzern dezentralisieren und mehr Wachstum erzielen. Zwar ist schon einiges dieser Hoffnungen im Kurs enthalten, dennoch würde ich die ABB-Aktien behalten, zumal Sie auch von einer ansprechenden Dividendenrendite von 3,4 Prozent profitieren.