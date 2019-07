Gold erstrahlt in neuem Glanz

Grafik vergrössern

Das ändert sich jetzt. Die Aussicht, dass die US-Zentralbank Fed Ende Juli den Leitzins wegen geopolitischer Unsicherheiten und rückläufiger Verkäufe von Häusern und Autos erstmals seit 2008 wieder senkt, sorgt für ein Umdenken. Hinzu kommt, dass die Europäische Zentralbank EZB gestern signalisierte, dass sie die Negativzinsen im Herbst womöglich verschärft. Schon jetzt müssen Banken der EZB 0,4 Prozent Strafzins zahlen, wenn sie bei dieser überschüs­sige Gelder parkieren wollen.

Derzeit sind laut Zahlen der britischen Bank Barclays Obli­gationen mit Negativzinsen im Umfang von 13'000 Milliarden Dollar im Umlauf, doppelt so viel wie letzten Herbst. Wenn Investoren mit Obligationen drauflegen, schichten sie einen Teil ihres Portefeuilles um und kaufen vermehrt Gold. Das Argument, Gold bringe weder Zinsen noch Dividenden ein und verursache Lagerkosten, verliert derzeit an Bedeutung. In Zeiten grassie­render Negativzinsen wird Gold als Beimischung im Portefeuille wieder wichtiger, um das Risiko grosser Verluste zu reduzieren, sollte es an den Börsen krachen.

Die Verbindung zwischen ­Negativzinsen und steigenden Goldpreisen ist jedenfalls augenfällig. So sehen dies auch die ­Käufer von sogenannten ETFs; das sind Anteile, die mit Gold ­hinterlegt und an der Börse ­handelbar sind. Der Zufluss in solche Vehikel ist derart angeschwollen, dass ihr Volumen auf ein Fünfjahreshoch von 80 Millionen ­Unzen Gold gestiegen ist– was schon nahe an die Rekordmarke von 92 Millionen Unzen Gold herankommt, die von Gold-ETFs im 2011 gehalten wurden.

Über die Hausse des Edel­metalls freuen sich denn auch jene, die zu Hause seit Jahren ein oder mehrere Goldvreneli horten. Das 20er hat derzeit einen Wert von 274.50 Franken. Vor 15 Jahren lag der Wert noch unter 100 Franken.