Bergsicht gibt noch keine Rendite

Offen gesagt musste ich bei diesem Selektionskriterium für einen Aktienbasket schmunzeln, da ich schlicht keinen Zusammenhang zwischen einem möglichem Kurserfolg von bestimmten Aktien und der Sichtbarkeit der gewählten Firmen vom Glärnisch aus ableiten kann. Warum genau sollten diese Unternehmen besser laufen als jene, die – sagen wir mal – vom Titlis aus oder vom Säntis, Gurten oder vom Uetliberg aus zu sehen sind?

Dazu kommt, dass der Radius bei dem Instrument ziemlich willkürlich gezogen scheint. Immerhin werden über den Bezug zum Glärnisch hinaus für die Titel-Selektion Nachhaltigkeitskriterien nach dem ESG-Standard, also nach anerkannten Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien, beigezogen.

In den nach lokalpatriotischen Hauptkriterien zusammengesetzten Aktienkorb haben es die folgenden Unternehmen geschafft: Allreal, Cembra Money Bank, Emmi, LafargeHolcim, Lindt & Sprüngli, Schweiter, Softwareone, Swiss Life, Zurich Insurance, Conzzeta, Forbo, Gurit, Implenia, Inficon, Kardex, Aryzta, Orior und Zug Estates.

Eine Firma mit Sitz im Kanton Glarus habe ich auf der Liste keine gefunden. Dafür mehrere Firmen aus den Kantonen Zug, Zürich, Luzern, Nidwalden oder St. Gallen. Die Glarner Kantonalbank verkauft das Produkt unter dem Titel «Investieren rund um den Glarner Hausberg». Sie sehen: Es ist alles nur eine Frage der Interpretation.

Für mich ist das nichts mehr als eine zwar durchaus sympathische Marketingidee Ihrer lokalen Bank. Gegen all die Unternehmen gibt es nichts einzuwenden. Mir ist aber nicht klar, warum Ihnen als Anlegerin genau dieser Mix einen überdurchschnittlichen Anlageerfolg in der Zukunft bringen sollte. In erster Linie investieren Sie damit zu hundert Prozent in Aktien und tragen ein hohes Anlagerisiko, zumal viele Schweizer Aktien schon hoch bewertet sind.