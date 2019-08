Fed-Chef Powell lässt sich alle Optionen offen

Von immer geringeren Wirkungen der Instrumente der Geldpolitik schrieb auch Vitor Constancio, ehemaliger Vize­präsident der Europäischen Zentralbank. In den letzten Jahren sekundierte er stets Präsident Mario Draghi, als dieser die Entscheide der Euronotenbank der Presse erklärte. «Die Versprechen der Notenbanker im Kontext eines angepeilten Inflationsziels funktionieren nicht», hielt er fest. Immer tiefere Zinsen drohten zu Währungskriegen zu führen, die destruktiv seien und ­allen schadeten. Negativzinsen könnten nicht mehr weiter gesenkt werden. Zur Begründung der Probleme mit den Tiefzinsen verwies Constancio auf Summers.

Laut Summers werde die erwünschte Wirkung der Tiefst­zinsen auf die Wirtschaft immer kleiner, während die Schäden durch sie anstiegen. Tiefst- und Negativzinsen würden erstens die Finanzstabilität gefährden und gefährliche Blasen fördern. Zweitens würden damit Firmen überleben, die gemessen an ihrer ­Profitabilität sonst keine Chance hätten. So werden Ressourcen vergeudet, und die Leistungs­fähigkeit der ganzen Volkswirtschaft leidet. Drittens würden Bankenzusammenbrüche drohen, da die Tiefstzinsen deren Geschäftsmodell unterminierten. Auf exakt die gleichen Punkte hat bereits die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich jüngst hingewiesen – die zentrale Organisation der Notenbanken.

Der Präsident tobt

Nach der Rede von Powell legte US-Präsident Donald Trump mit seiner Kritik am Chef der US-Notenbank umgehend nach. «Wie üblich hat das Fed gar nichts getan!», schrieb Trump auf Twitter. Es sei unglaublich, dass die Notenbank sich äussern könne, «ohne zu wissen oder zu fragen, was ich mache, was ich in Kürze bekannt geben werde». Schliesslich schrieb er unter Hinweis auf Powell – dessen Nachnamen er falsch schrieb – und Chinas Präsident Xi Jinping: «Meine einzige Frage lautet, wer ist unser grösserer Feind, Jay Powel oder der Vorsitzende Xi?»

As usual, the Fed did NOTHING! It is incredible that they can “speak” without knowing or asking what I am doing, which will be announced shortly. We have a very strong dollar and a very weak Fed. I will work “brilliantly” with both, and the U.S. will do great...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019