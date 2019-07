Ein Gedankenexperiment offenbart Libras Sprengkraft

Eine babylonische Verwirrung ist in der Welt der Zahlungsmittel auszumachen. In Zeiten unkonventioneller Notenbankpolitik und ihrer befürchteten längerfristigen Folgen für Fiat-Währungen (Zentralbankwährungen) einerseits und intensiver technologischer Innovation andererseits erstaunt die losgetretene Dynamik allerdings nicht. Neben neuen Bezahlsystemen wie Apple Pay oder Twint, diversester Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum stellen die Pläne eines Konsortiums rund um Facebook, eine voll gedeckte Kryptowährung namens Libra zu emittieren, den bisherigen Höhepunkt dieser inzwischen kaum mehr überblickbaren Vielfalt an Innovationen in der Payment-Landschaft dar.