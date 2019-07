Die Ziele definieren die Anlagestrategie

Sehr wichtig ist auch die Frage, wie lange sie Ihr Geld nicht brauchen und es somit arbeiten lassen können. Der Anlagehorizont beeinflusst Ihre Risikofähigkeit. Je nachdem wie Ihre Antworten ausfallen, welche Ziele Sie mit Ihrem Kapital verfolgen und wie viel Zeit Sie sich für die Erreichung der Ziele nehmen, sieht Ihre Anlagestrategie anders aus.

Grundsätzlich gilt: Mehr Rendite hat immer einen Preis. Höchste Sicherheit bedeutet kaum Ertrag. Mehr Ertrag beinhaltet mehr Risiko. Wenn Sie möglichst keine Risiken eingehen möchten, kommen für Sie nur wenig schwankungsanfällige Anlagen wie sichere Obligationen von Schuldnern mit einer hohen Kreditwürdigkeit in Frage. Das Problem dabei: Sehr sichere Anleihen in Schweizerfranken bringen wegen der rekordtiefen Zinsen praktisch keine Rendite. Unter Berücksichtigung von Gebühren und der Teuerung verlieren Sie damit sogar Geld.

Wenn Sie einen international breit diversifizierten Obligationenfonds wählen, liegt etwas mehr Rendite drin. Dafür sind Ihre Risiken etwas höher, weil Sie auch ein Währungsrisiko mittragen und die Kreditwürdigkeit der Schuldner unter Umständen nicht top ist. Die breite Diversifikation federt dieses Risiko etwas ab.

Falls Sie sich aber nicht mit mickrigen Renditen, wie man sich auf sicheren Anleihen bekommt, zufrieden geben möchten, kommen Sie an Aktien fast nicht herum. Hier allerdings müssen Sie mit starken Schwankungen rechnen. Deshalb brauchen Sie einen langen Anlagehorizont von acht bis zehn Jahren. Sie müssen damit leben können, dass Sie in einzelnen Jahren – so wie viele im letzten Jahr – auf beträchtlichen Buchverlusten sitzen. Dafür kann es in anderen Jahren – so wie im bisherigen Börsenjahr 2019 – bei den Aktien wieder steil bergauf gehen. Das müssen Sie emotional aushalten können, ansonsten sind Aktien für Sie kaum die richtige Wahl.

Je nach Ihrer Risikobereitschaft und Ihrem Anlagehorizont macht eine Mischung der wichtigen Anlageklassen wie Obligationen, Aktien, Immobilien und Rohstoffe Sinn. Selbst mit kleineren Beträgen ist das dank Portfoliofonds einfach möglich. Mit solchen Anlagevehikeln können Sie breit diversifiziert in eine Vielzahl von unterschiedlichen Wertschriften investieren.