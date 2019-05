Die Finanzelite macht dem Bargeld den Prozess

Die Vorwürfe sind heftig. Bargeld sei ein ineffizientes Zahlungsmittel, es sei ein wichtiger Bestandteil bei kriminellen Geschäften und verhindere, dass die Zentralbanken die Negativzinsen auch wirksam umsetzen könnten. Die Anschuldigungen wurden vor wenigen Tagen in einer spektakulären Schauverhandlung im English Theater in Frankfurt vorgebracht. Inszeniert wurde diese vom European Money and Finance Forum (Suerf). Die Vereinigung von Akademikern und Notenbankern hat vor einigen Jahren in Zürich eine ähnliche Verhandlung abgehalten. Damals wurde das Bargeld freigesprochen.