«Der Bundesrat ist nicht bereit, die Probleme anzugehen»

Die Goldwaren im Schaufenster des Schmuckhändlers in der Basler Innenstadt tragen das Zertifikat «Fairmined». Das Gütesiegel verspricht Gold aus «verantwortungsvollen Kleinbergbauorganisationen». Die Berichte über die Arbeitsbedingungen in kleinen Minen erzählen aber ganz andere Geschichten: Solche von Zwangs- und Kinderarbeit, Einsatz giftiger Stoffe wie Quecksilber und Zyanid, hoher Unfallgefahr, Landraub und sexueller Ausbeutung. Halten die Zertifikate wirklich, was sie versprechen?