Dauert der Höhenflug von Softwareone an?

Mit dem Verkauf der Produkte und ihren Beratungsdienstleistungen erwirtschaftet Softwareone bei einem Umsatz von 3,74 Milliarden Franken einen Gewinn von 78 Millionen Franken.

Für die Aktie spricht vor allem das das starke Wachstum und die Tatsache, dass das Unternehmen nur wenig Schulden hat, finanziell also robust dasteht. Zwar war der Börsengang im letzten Jahr etwas flau, zumal dem Unternehmen mit dem Börsengang keine neuen Mittel zugeflossen sind und lediglich die bisherigen Aktionäre Kasse machten. Der Kurs kam denn auch zunächst nicht richtig in Fahrt, inzwischen aber sind einige Anleger auf die Papiere aufmerksam geworden und sie haben seit Jahresanfang kräftig angezogen.

Aus meiner Sicht haben die Titel noch Potential. Softwareone dürfte davon profitieren, dass Microsoft weltweit Marktanteile gewinnt und Firmen vermehrt Cloud-Infrastrukturen an spezialisierte Informatikdienstleister auslagern.

Allerdings sollte man keine unrealistischen Erwartungen haben, zumal die Titel schon einen Anstieg hinter sich haben. In den nächsten Wochen muss der Börsenneuling mit seinen Jahreszahlen 2019 erst noch beweisen, dass er die hohen Erwartungen der Investoren einlösen kann und operativ wie erwartet ein starkes Wachstum erreicht. Sollten die Zahlen einen Schönheitsfehler aufweisen, muss man mit Abgaben rechnen.

Negativ ist, dass der Handel in diesen Papieren im Vergleich zu Börsenschwergewichten nicht gerade liquide ist. Das dürfte auch künftig zu besonders starken Kursschwankungen führen – auch nach unten.

Sollte es nach der langen Hausse an den Aktienmärkten zu einer stärkeren Marktkorrektur kommen, dürften auch die Titel von Softwareone zurückgestuft werden. Geeignet sind diese Aktien somit nur für Anleger, die in der Lage sind, ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko in Kauf zu nehmen und ihr Geld breit diversifiziert angelegt haben.

