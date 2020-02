Das Vermögen erhalten oder geniessen?

Von Martin Spieler (publiziert am Fri, 07 Feb 2020 03:50:54 +0000)

Ich bin 78 Jahre alt, verheiratet und habe eine erwachsene Tochter. Mein Vermögen teilt sich wie folgt auf: Eigenheimbesitz, 1,2 Millionen Franken Wertschriften in Obligationen, Aktien, Aktienfonds und strukturierte Produkte sowie 0.9 Millionen Franken in Cash verteilt auf verschiedenen Banken, wobei keine Position 200’000 Franken überschreitet. Die zukünftige Vermögensaufteilung ist testamentarisch geregelt. Der Cash-Bestand hat sich angehäuft, weil ich in Anbetracht der hohen Indexwerte und meiner doch nicht mehr zu langen Lebenserwartung vorsichtig geworden bin. Wie würden Sie in meiner Situation mit dem Cash verfahren? H. J.