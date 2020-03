ZKB setzt Preise für Säule-3a-Produkte unter Druck

Die Digitalisierung setzt die Preise bei Dienstleistungen unter Druck. Was in der Reise- und Medienbranche längst Alltag ist, zieht in der hochregulierten Finanzwelt erst langsam ein. Und hier sind es bisher Newcomer wie Revolut, N26 oder Neon (die wie diese Zeitung zur TX Group gehört), die als Preisbrecher agieren.