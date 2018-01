BEKB macht Kundin das Leben schwer

Seit einigen Jahren gehören Personen mit Wohnsitz im Ausland nicht mehr zu den beliebtesten Kunden der Schweizer Banken. Dafür hat vor allem der Steuerstreit mit den USA gesorgt. Die Finanzinstitute machen ihren Kunden mit Domizil Ausland nicht selten das Leben schwer. Wer solche überhaupt noch betreut, verlangt dafür beispielsweise teils horrende Gebühren. Das rigide Vorgehen der Banken betrifft auch Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer.

Bank untersagt Transaktion . . .

Besonders krass bekam das BEKB-Kundin Rose-Marie Merz zu spüren. Die Bernerin wanderte nach ihrer Frühpensionierung nach Frankreich aus. Das Konto bei der Berner Kantonalbank in Lyss behielt sie, schliesslich reist sie bis heute regelmässig in die alte Heimat. Eine solche Reise unternimmt Merz auch im Frühling 2017. Bei ihrem Besuch in Bern will sie auch gleich die steuerliche Situation ihrer Gelder bei der BEKB klären.

Schliesslich sei sie von der Bank über den bevorstehenden Automatischen Informationsaustausch (AIA) informiert und zu einer schriftlichen Selbstdeklaration ihrer steuerlichen Situation in Frankreich aufgefordert worden.

Merz, die das Guthaben auf dem BEKB-Konto den Behörden zwar beim Einwandern nach Frankreich angegeben, danach in den Steuererklärungen aber nicht deklariert hat, sagt dazu: Sie habe mittlerweile die Steuerbehörden über das Konto informiert und die Selbstdeklaration der Bank entsprechend ausgefüllt. Bis heute habe sie von den Steuerbeamten nichts gehört, vermutlich weil das Guthaben unter der in Frankreich geltenden Freigrenze von 800'000 Euro liege.

Beim Bankbesuch in Bern fühlt sich die Kundin von ihrer Beraterin vor den Kopf gestossen. Diese sei unhöflich und moralisierend gewesen. Die Kundin beschliesst, das Konto aufzulösen und das Geld ihrer Nichte zu überweisen, die am Gespräch ebenfalls teilnimmt. «Das geht nicht», habe die Bankerin geantwortet. Auch einen Barbezug des gesamten Guthabens habe diese nicht zugelassen. Merz verlässt die Bank mit 10'000 Franken in bar; mehr könne sie pro Jahr nicht abheben, habe ihr die Beraterin gesagt.

Doch damit nicht genug. Im August besucht Merz ihren Cousin in New York. Als sie das Hotel mit der Kreditkarte bezahlen will, stellt die Rentnerin fest, dass die Bank die Kartenlimite von 5000 auf 1000 Franken gesenkt hat. Merz hat genug und fordert von der Bank schriftlich eine Stellungnahme zu den Vorfällen. Diese trifft, nachdem der «Bund» angefangen hat, sich für den Fall zu interessieren und bei der Bank Fragen zu stellen, Monate später in Frankreich ein.

. . . weil sie der Kundin misstraut

Die Bank drückt darin ihr Bedauern über die Vorfälle aus und schreibt, schuld daran sei der Automatische Informationsaustausch. Regulatorische Vorgaben führten dazu, «dass es uns nicht mehr möglich ist, unsere Dienstleistungen zur vollen Zufriedenheit eines Teils unserer Kundinnen und Kunden mit Domizil Ausland zu erbringen». Zudem habe die Kundin «nicht zweifelsfrei aufzeigen können, dass ihre steuerliche Situation in Frankreich bereinigt ist». Zum Schluss bittet die Bank Merz, sie möge das Konto saldieren und das Guthaben nach Frankreich oder auf ein anderes eigenes Konto in der Schweiz transferieren. Gegenüber dem «Bund» will die BEKB zum Fall keine Stellung nehmen, obwohl sie von der Kundin von ihrer Diskretionspflicht befreit wurde.

Merz ist kein Einzelfall. Einem in Frankreich wohnhaften niederländischen Kunden einer Bank in Genf ist es ähnlich gegangen. Er wollte sein unversteuertes Geld nach Dubai transferieren. Nachdem die Bank das verweigerte, beendete er die Bankbeziehung und verlangte die Überweisung auf ein Konto in den Niederlanden. Auch das verweigerte die Bank.

Kontosperren sind nicht rechtens

Müssen Kunden im Ausland mit dem Inkrafttreten des Automatischen Informationsaustauschs also damit rechnen, dass die Bank Transaktionen verweigert oder erschwert, allein schon wenn sie an der Steuerkonformität des Gelds zweifelt? Nein, sogenannte Kontosperren seien nicht rechtens, fanden mehrere Schweizer Gerichte. Auch im Fall des Niederländers entschied die Genfer Cour de Justice 2016 im Sinne des Kunden.

Laut der Berner Bankenrechtsprofessorin Susan Emmenegger ist es in den letzten Jahren bei ausländischen Kunden immer wieder zu Kontosperren gekommen. In den meisten Fällen hätten die Gerichte entschieden, dass die Gelder freigegeben werden müssen – und das bei Guthaben, die unbestritten nicht deklariert wurden.

Der Informationsaustausch sollte laut Susan Emmenegger den Banken das Leben sogar leichter machen. Die Banken hätten stets behauptet, sich mit einer Auszahlung von unversteuertem Geld am Steuerdomizil der Kunden möglicherweise strafbar zu machen. Wenn in Zukunft Bankdaten zwischen den Steuerbehörden ausgetauscht werden, verschwinde dieses Risiko für die Banken. (Der Bund)